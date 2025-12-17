El mercado de arte, diseño e ilustración Mona vuelve al Paseo de Alfonso de Vigo
Reunirá en A Póla el viernes 19 y el sábado 20 a artistas que ofrecerán ilustración botánica, cerámica, acuarela, manga, joyería elaborada a mano, dibujo realista, etc.
Más creatividad en la Navidad de Vigo. A Póla, en el número 7 del Paseo de Alfonso (Vigo), acoge este viernes y sábado la novena edición del mercado de arte, diseño e ilustración Mona. Se celebra desde las 16.30 horas hasta las 21.00 horas en la terraza del negocio, a 200 metros del árbol gigante de Porta do Sol.
Reunirá cada día a diferentes artistas que ofrecerán ilustración botánica, cerámica, acuarela, pegatinas, manga, joyería elaborada a mano, dibujo realista, pintura acrílica, láminas o postales. La organización destaca que “se trata de una gran oportunidad para comprar regalos únicos a artistas locales en plena Navidad”.
La cofundadora del mercado MONA, la ilustradora y diseñadora gráfica Larissa Lyra, destaca que el objetivo del evento es “llevar el arte a lugares inesperados, mostrando el trabajo de artistas emergentes y consolidados a un público amplio”. “La idea es democratizar la cultura, haciéndola accesible y sorprendente fuera de museos o galerías tradicionales”, comenta.
En la cuenta de Instagram del mercado, @mona_mercadoarte, se puede profundizar en el estilo de cada uno de los artistas, artesanos o colectivos que formarán parte del evento, descubrir algunas de las creaciones que expondrán el fin de semana en el Mona, conocer qué día acudirán a A Póla o disfrutar de imágenes y vídeos de las ediciones anteriores.
