La Asociación de Vecinos Zona Centro de Vigo ha formalizado esta mañana una denuncia contra un local comercial ubicado en la calle Luis Taboada, paralela a Praza de Compostela, por realizar «actividades ilegales». Según han indicado en un comunicado, se trata de un bajo en el que están almacenando bombonas de butano, bidones de cerveza o alimentos pese a carecer de licencia de actividad y que serviría de punto de aprovisionamiento para casetas del mercadillo Cíes Market.

En su denuncia, presentada en el Concello y ante la Policía Local, la asociación presidida por Alba Novoa ha aportado pruebas de lo que podría tratarse de una «actividad hostelera clandestina». Este colectivo apunta que el local está vendiendo butano, amén de estar almacenándolo «en condiciones que no cumplen la normativa de seguridad».

Denunciado un local en Luis Taboada por almacenar bombonas de butano y comida «sin licencia» / Cedidas

«Estas prácticas --abundan los vecinos-- suponen un grave riesgo para la seguridad» debido al «riesgo de explosión o incendio», así como un «posible incumplimiento de normativas sanitarias por la manipulación y almacenamiento de alimentos y bebidas». La asociación ha exigido que se realicen controles en el local de manera «urgente».