Cuenta atrás para que entren en funcionamiento las zonas de bajas emisiones de Vigo

El gobierno local de Vigo aprobará este viernes en su reunión semanal de manera definitiva el proyecto de las cuatro zonas de bajas emisiones con las que contará la ciudad (centro, plaza de Portugal, Calvario y Bouzas), una herramienta que afronta así las últimas semanas de tramitación administrativa para su entrada en vigor, pendiente de que después se valide la ordenanza que regulará estos ámbitos.

Así lo anunció el alcalde de la ciudad, Abel Caballero, recordando su oposición a la medida impuesta a nivel estatal «que debía haberse planfiicado con criterios sociales para no expulsar a gente de poca capacidad adquisitiva».

El regidor garantizó que «no se buscará sancionar», pese a que el proyecto sí contempla tras un período informativo multas de hasta 200 euros. El primer año con las ZBE en vigor solo no podrán acceder los vehículos sin distintivo ambiental.

Tras el anuncio de Caballero, el PP incidió en sus críticas del día anterior, recordándole que el viernes todavía no entrarán en vigor las ZBE porque falta la ordenanza y la preocupación por la posible pérdida de la subvención estatal para el transporte urbano, que ascendió a 1,9 millones.

El alcalde también anunció que el Concello recibió la autorización de la Xunta para continuar con las obras de humanización del acceso a la ermita de A Guía tras «meses» de espera. Es una de las actuaciones sobre las que el regidor reclamó celeridad hace unos días para poder arrancar los trabajos. «Acaban de darnos la autorización porque lo urgí», subrayó Caballero, que recordó que siguen pendientes obras como las rampas de Gran Vía, Praza do Rei y Túnel de Elduayen.

Informó Caballero, además, de que, a finales de enero, se retoma la programación de VigoCultura, que incluye 27 espectáculos de distintas disciplinas, con propuestas para público adulto, infantil y familiar. Comenzará con dos grandes funciones de calle y seguirá en el Auditorio Municipal. «Es un éxito escepcional, el Auditorio se llena prácticamente todos los días», destacó el regidor.