Críticas del BNG al aumentar las ayudas a la Iglesia

El BNG critica que el gobierno local aumente las subvenciones destinadas a la Iglesia Católica, asegurando que el Concello ha comprometido 640.000 euros en base a cinco convenios. «É contrario a un marco aconfesional», dicen los nacionalistas, añadiendo que las ayudas equivalen a la mitad de lo que se destina a ayudas sociales.

