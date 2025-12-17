Críticas del BNG al aumentar las ayudas a la Iglesia
El BNG critica que el gobierno local aumente las subvenciones destinadas a la Iglesia Católica, asegurando que el Concello ha comprometido 640.000 euros en base a cinco convenios. «É contrario a un marco aconfesional», dicen los nacionalistas, añadiendo que las ayudas equivalen a la mitad de lo que se destina a ayudas sociales.
- Un grupo de turistas se monta un picnic bajo las luces de la Navidad de Vigo
- Más de cien vigueses alquilan su coche particular para conseguir un ingreso extra
- Encuentran el cadáver de la mujer desaparecida en Lalín
- Antía Pinal lleva a Vigo a la final de 'La Voz' y el alcalde pide el apoyo de la ciudad
- Davila 12/12/2025
- Las excavaciones arqueológicas descubren la puerta de acceso a la torre medieval de Meira
- Revés para un desarrollo urbanístico clave en Vigo, al exigir la Xunta un examen ambiental más riguroso
- Desaparecida en Lalín una mujer de 58 años que padece alzhéimer