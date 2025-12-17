Comienza el viernes en Vigo el reparto de la campaña «Cada niño, un juguete»

La campaña solidaria «Cada niño, un juguete», impulsada por la asociación Stop desde 2009, inicia esta semana el reparto de juguetes destinados a los más pequeños. Las entregas tendrán lugar los días 19, 20, 22 y 23 de diciembre, en horario de 11:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:3 horas, en el almacén central situado en el número 3 de la calle Alfonso X el Sabio.

Las personas interesadas deberán acudir provistas de documentación que acredite su situación, como cartilla del paro, carta de servicios sociales, libro de familia o documentos similares.

Pedro Fernández

El objetivo de esta iniciativa es garantizar que ningún niño o niña se quede sin juguete durante las fechas navideñas gracias a la colaboración de entidades, voluntarios y personas solidarias que hacen posible la campaña año tras año.

Entrega de juguetes mañana

La Federación de Asociaciones Vecinales Eduarcdo Chao (Favec) comienza mañana a entregar juguetes en la sede de la Asociación de Veciños Pontenova-Freixeiro (calle Pastora, 44), donados por la asociación Stop y las delegaciones de la Universidad de Vigo. Lo hace de 10 a 18 horas. El día 2, lo hará en el local de la Asociación de Veciños Camiño Vello de Coia (calle Marín, 1).

El 23 de diciembre, en el local de la calle Pastora, entregará comida no perecedera donada por vecinos en diferentes supermercados y ropa facilitada por el Puerto de Vigo, las asociaciones Stop y Latexo y ciudadanos.