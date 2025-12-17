El Club Baloncesto Caselas pone el foco en la salud en el deporte
Organiza un ciclo de charlas con profesionales este sábado
Salceda celebrará este sábado, 20 de diciembre, la primera Jornada de Integración y Salud en el Deporte, un ciclo de charlas de carácter transversal dirigido a jugadores y jugadoras, entrenadores y entrenadoras, familias del Club Baloncesto Caselas y público en general, en el que participarán profesionales del ámbito de la salud y el deporte como el entrenador de baloncesto y psicólogo del Real Club Celta de Vigo, Rubén Domínguez, que ofrecerá una charla sobre gestión emocional en el deporte.
El Club Baloncesto Caselas organiza dicha jornada en colaboración con el Concello, la Federación Galega de Baloncesto, su patrocinador Motherson y la Diputación de Pontevedra. La actividad dará comienzo a las 9.30 horas en el gimnasio del CEP Altamira, precisamente con la charla de Rubén Domínguez, en este caso dirigida exclusivamente a las jugadoras y jugadores del Caselas.
Luego, la jornada se trasladará al centro social de A Devesa, donde a partir de las 12.30 horas se desarrollarán tres conferencias y una mesa redonda participativa abierta al público. La dietista, nutricionista y doctora en ciencia de los alimentos, Laura Coto, especializada en nutrición pediátrica y clínica, abordará la importancia de la alimentación en jóvenes que practican deporte.
A continuación, intervendrá la copiloto de rally, natural de Salceda y campeona absoluta de España en 2022, Miriam Vera, para compartir su experiencia como deportista en el mundo del motor.
Por último, la jornada concluirá con una mesa redonda abierta a la participación del público, fomentando el diálogo y el intercambio de experiencias alrededor del deporte, la salud y la integración.
Las personas interesadas en asistir deberán inscribirse previamente a través de los formularios habilitados para jugadoras y jugadores del CB Caselas y para el público en general accediendo a la página web del propio club.
Con esta actividad, el Caselas quiere abrir el club a los vecinos y vecinas, compartir conocimientos y reflexionar juntos sobre la importancia de la salud física y emocional, de la igualdad y de la inclusión en el ámbito deportivo. En palabras de Alfredo García, presidente de la entidad deportiva, «para nosotros es una satisfacción contar con la colaboración de profesionales y referentes de primer nivel, así como con el apoyo de las instituciones y entidades que hace posible esta iniciativa».
- Un grupo de turistas se monta un picnic bajo las luces de la Navidad de Vigo
- Más de cien vigueses alquilan su coche particular para conseguir un ingreso extra
- Encuentran el cadáver de la mujer desaparecida en Lalín
- Antía Pinal lleva a Vigo a la final de 'La Voz' y el alcalde pide el apoyo de la ciudad
- Davila 12/12/2025
- Las excavaciones arqueológicas descubren la puerta de acceso a la torre medieval de Meira
- Revés para un desarrollo urbanístico clave en Vigo, al exigir la Xunta un examen ambiental más riguroso
- Desaparecida en Lalín una mujer de 58 años que padece alzhéimer