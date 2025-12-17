A la caza del falsificador de lujo

Distinguir un «Bimbay» de un «Bimba y Lola» es muy sencillo, el nombre ya lo dice todo; al igual que unos calzoncillos con el logo de «Chanel» no pueden ser auténticos ya que la firma no fabrica ropa interior. Hay muchos elementos que, con un simple vistazo, ya permiten distinguir un producto, prenda o accesorio como falso, del mismo modo que otros están tan bien reproducidos que detectar su autenticidad obliga a un conocimiento concienzudo de la marca.

Jornadas formativas

Por ello, desde la Jefatura de la Policía Local y Andema, la asociación que defiende los derechos de la marca de las empresas en España, organizaron ayer unas jornadas formativas con agentes municipales de diferentes grupos, de Policía Nacional, Autonómica y también Guardia Civil sobre la falsificación de marcas de lujo y su afectación al delito sobre la propiedad industrial, en el que participaron representantes de firmas como Louis Vuitton, Loewe, Chanel, Bimba y Lola, New Balance y Clipper así como responsables del grupo de la UDEV central para la investigación de estos delitos y la Fiscalía del área de Vigo.

Los detallas en asas o cremalleras marcan la diferencia entre lo original y lo falsificado / Alba Villar

Aunque en la actualidad, solo se encuentran abiertos 23 procedimientos por presuntos delitos contra la propiedad industrial, Vigo llegó a ser protagonista de uno de los casos de piratería y falsificación de ropa más sonados, vinculado al mercado de A Pedra . El Gobierno estadounidense de 2014, con Barack Obama al frente, lo incluyó en su lista negra de mercados con falsificaciones más notorios. El desmantelamiento de A Pedra, policialmente denominada Operación Cuarzo, terminó con medio centenar de vendedores condenados a penas mínimas y el mercado vigués reconvertido a la venta lícita de ropa y otros accesorios.

Atestados más completos

Con todo, las grandes firmas son conscientes que la venta de productos falsificados, en Vigo y resto de puntos del territorio nacional, sigue en auge. Por ello, han ofrecido de forma práctica, a los agentes una serie de tips o herramientas que permitirán casi de inmediato distinguir entre un producto auténtico o falso, facilitando la elaboración de atestados más «completos» y que incluso sirvan de «preperitaje» para favorecer a la destrucción de las prendas una vez se haya judicializado la causa. «Vigo, por su frontera con Portugal, que es donde se fabrican muchos de los productos; su gran puerto, el peso del turismo y el tráfico de mercancías, se convierte en un lugar a controlar. No hay que dejar que la calle se tome por los vendedores», explicaba la representante de Luis Vuitton y Loewe.

El Museo Verbum acogió la jornada formativa / Alba Villar

Marcas

Así, explicaba que los productos «Louis Vuitton» cumplen unas características concretas: tienen siempre la misma cerradura, sus etiquetas, en azul o azafrán, no brillan; el logo es asimétrico y alineado; en el caso de sus estampados damier (el tejido cuadriculado) deben figurar cada 9 cuadrados en blanco, uno con el logo de Luis Vuitton; en el caso del calzado, se usa en el hombre un tallaje inglés, no el europeo, y en la lengüeta figura el código de fabricación mientras que accesorios como cinturones y gafas usan «tornillos planos» en lugar de los cruzados o de estrella «como en la mayoría de falsificaciones».

En el caso de «Loewe», la asimetría de sus 4 «L» es fundamental, tanto vertical como horizontalmente. A mayores, este logo metálico figura siempre en el tope de las cremalleras, usan un cordón negro y cuentan con un código o chrono para su control de calidad.

Agentes emplean luz UV para detectar la originalidad de una prenda New Balance / E.V.

En el caso de «New Balance», su representante dejó claro qué mirar para distinguir unas zapatillas originales de unas falsas: la suela. Todos los ejemplares de la marca cuentan con unas piezas azuelas en la zona de amortiguación así como la puntera con las siglas de la marca (NB). A mayores, empleando luz ultravioleta sobre el logo, debería resaltar la última raya, lo que confirma que la pieza es auténtica.

En el caso de «Chanel», destacan también las «idénticas proporciones» en el logo, el solapamiento de la «C» a la «D» propias del logo excepto en los relojes que siempre aparece el nombre completo, y, como curiosidad, la «E» tiene cada trazo un grosor distinto. También hay que fijarse en los colores; el tradicional bolso de «Chanel» acolchado se vende sobre todo en negro y blanco, «cuando en los mercadillos te os encuentras de todos los colores». Por último, en cuanto a la colonia, debe tener el mismo código el frasco que la caja.

Diferencia entre el auténtico Clipper (der.) y el falsificado (izq.) / Alba Villar

Por último, en el caso de los tradicionales mecheros Clipper, para verificar su autenticidad hay que retirar el embellecedor del mismo y atender a dos aspectos: si tiene una pequeña rueda dentada es falso, al igual que si el quemador es cilíndrico, no cónico.

Fiscalía de Vigo

Cerró esta jornada formativa el fiscal de Vigo especializado en delitos económicos, Juan Carlos Horro, que recordó la importancia del «engaño» a la hora de poder atribuir a un vendedor un delito de estafa. «Cualquiera de las camisetas que nos quieran vender en un mercadillo por 10 euros sabemos que son falsas, que no estamos comprando la original y no nos la están vendiendo como tal. Esto sería mercancía ilegal pero no hay un engaño ahí; competería a la vía civil», destacó el fiscal.

El fiscal Juan Carlos Horro, durante la jornada ayer en el Verbum / Alba Villar

Con respecto a la propiedad intelectual, Horro puso en valor el papel de las marcas por su «reputación, calidad e inversión», haciendo hincapié que las «imitaciones a una marca protegida es delito». «Hablamos de un delito de mera actividad, no se necesita que haya un resultado o que se obtenga una riqueza, el mero almacenamiento de la mercancía ya es delito», sentenció.