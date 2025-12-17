La Audiencia rechaza indemnizar a la familia del esquiador muerto en Baqueira Beret

La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, ha ratificado la sentencia que desestimó la demanda interpuesta por la viuda de un esquiador vigués muerto en un grave accidente en la estación de esquí de Baqueira Beret en 2022.

La mujer, que pleiteó en representación de su hija menor de edad, dirigió el litigio contra la compañía con la que el fallecido había concertado un seguro de vida años antes del siniestro. Los jueces dan la razón a la aseguradora porque la póliza tenía una cláusula limitativa de la cobertura en caso de «negligencia o culpa grave» y en este caso el siniestro se produjo después de que el esquiador se introdujese en una pista cerrada al público.

El juzgado que vio el asunto en primera instancia y la Audiencia avalan el criterio de la aseguradora, si bien la Sección Sexta resuelve no imponer las costas a la demandante por las dudas «sobre la asunción o no de la cláusula limitativa por el asegurado».

Sobre el fondo del asunto, los jueces concluyen que el esquiador se adentró en una pista de acceso prohibido que tenía una cuerda para impedir el paso y una valla de madera. El motivo por el que se había cerrado días antes esa pista catalogada con dos rombos y con pendientes superiores a los 45º es que «era peligrosa porque tenía poca nieve y dura». Pese a que el fallecido fuese esquiador experimentado, la sala afirma que se infringió el «deber objetivo de cuidado» por parte del asegurado, lo que permite a la compañía aplicar la cláusula de exclusión. Contra la sentencia cabía recurrir ante el Tribunal Supremo.