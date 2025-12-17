La Audiencia rechaza indemnizar a la familia del esquiador muerto en Baqueira Beret
Confirma así la decisión de la aseguradora, ya que el esquiador fallecido accedió a una pista cerrada por su peligrosidad
La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, ha ratificado la sentencia que desestimó la demanda interpuesta por la viuda de un esquiador vigués muerto en un grave accidente en la estación de esquí de Baqueira Beret en 2022.
La mujer, que pleiteó en representación de su hija menor de edad, dirigió el litigio contra la compañía con la que el fallecido había concertado un seguro de vida años antes del siniestro. Los jueces dan la razón a la aseguradora porque la póliza tenía una cláusula limitativa de la cobertura en caso de «negligencia o culpa grave» y en este caso el siniestro se produjo después de que el esquiador se introdujese en una pista cerrada al público.
El juzgado que vio el asunto en primera instancia y la Audiencia avalan el criterio de la aseguradora, si bien la Sección Sexta resuelve no imponer las costas a la demandante por las dudas «sobre la asunción o no de la cláusula limitativa por el asegurado».
Sobre el fondo del asunto, los jueces concluyen que el esquiador se adentró en una pista de acceso prohibido que tenía una cuerda para impedir el paso y una valla de madera. El motivo por el que se había cerrado días antes esa pista catalogada con dos rombos y con pendientes superiores a los 45º es que «era peligrosa porque tenía poca nieve y dura». Pese a que el fallecido fuese esquiador experimentado, la sala afirma que se infringió el «deber objetivo de cuidado» por parte del asegurado, lo que permite a la compañía aplicar la cláusula de exclusión. Contra la sentencia cabía recurrir ante el Tribunal Supremo.
- Un grupo de turistas se monta un picnic bajo las luces de la Navidad de Vigo
- Más de cien vigueses alquilan su coche particular para conseguir un ingreso extra
- Encuentran el cadáver de la mujer desaparecida en Lalín
- Antía Pinal lleva a Vigo a la final de 'La Voz' y el alcalde pide el apoyo de la ciudad
- Las excavaciones arqueológicas descubren la puerta de acceso a la torre medieval de Meira
- Desaparecida en Lalín una mujer de 58 años que padece alzhéimer
- Familias que deciden no celebrar Papá Noel: «Hay que pararse a pensar qué queremos en vez de dejarse llevar por la corriente»
- Apuntalan la casa de Papá Noel en Vigo por riesgo de derrumbe tras chocar un furgón