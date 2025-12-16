La Xunta transfirió al Concello 4,3 millones en tres años para mejorar la gestión de residuos en Vigo

La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, pasó revista a la planta de transferencia de residuos orgánicos que la empresa pública Sogama tiene en Vigo, una infraestructura que espera por la puesta en servicio de una última pieza como es la tolva de biorresiduos, pendiente únicamente de un informe sobre ruidos que debe emitir el Concello, al que recordó la importante aportación económica realizada por la Xunta para mejorar la gestión de residuos en la ciudad olívica, un total de 4,3 millones en los últimos tres ejercicios.

«Espero que poida estar antes de que remate o ano porque xa nos pediron dúas modificacións, agardo que non haxa un parón para demorar a planta porque sería un dobre prexuízo, para os vigueses e para o Concello, que seguiría asumindo un gasto innecesario levando eses residuos a outro lugar», afirmó en declaraciones a los medios Ángelez Vázquez, poniendo en valor que las ayudas transferidas por el Gobierno gallego al Concello han servido para comprar cuatro camiones eléctricos para la recogida de biorresiduos, adquirir composteros o dotar mejor los puntos limpios.

Por ello, Vázquez apeló a una mayor colaboración institucional para incrementar los porcentajes de reciclaje en la ciudad, señalando que «está nunha boa posición en papel e cartón, pero mala en canto a vidro e envases, polo que as administracións debemos sensibilizar e apostar polo biorresiduo porque é vida, polo menos o 40% do que vai ó contenedor verde debería ir ó marrón".

La conselleira de Medio Ambiente estuvo acompañada en su visita a la planta de la ciudad por la delegada territorial de la Xunta, Ana Ortiz; el presidente de Sogama, Javier Domínguez; la directora xeral de Calidade Ambiental e Sostibilidade, María José Echevarría; y la vicepresidenta segunda de la Diputación, Luisa Sánchez. Precisamente, Ángelez Vázquez puso como ejemplo de cooperación a la institución provincial «polo seu asesoramento ós concellos».

Plazo ampliado en Eiras

Vázquez fue también cuestionada por las obras de emergencia que está realizando la Xunta en la presa de Eiras para sustituir las válvulas dañadas, unos trabajos que según el director de Augas de Galicia, Roi Fernández, tenían un plazo aproximado de 10 semanas, pero que seguramente se demorarán «para ter a plena seguridade», entre cuatro y seis meses.

La conselleira de Medio Ambiente volvió a cargar contra el papel del Concello «pola neglixencia de non dar a voz de alerta» sobre el estado de las válvulas. Además, aseguró que en Vigo se podría ahorrar entre un 40 y un 60% en el consumo de agua con auditorías sobre las canalizaciones.