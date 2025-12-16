Qué hacer hoy, martes 16 de diciembre , en Vigo
Agenda cultural y de ocio para el martes 16 de diciembre en Vigo
Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.
Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este martes 16 de diciembre de 2025 en Vigo:
IV CICLO DE MÚSICA AI ONDAS
Coincidiendo con el 250 aniversario del nacimiento de Jane Austen, se dedica el concierto ANTHEMS (himnos religiosos anglicanos que se interpretaban en las iglesias) a las músicas religiosas. Participan Angel Barja, el coro de voces graves de Vigo, Martiño Paz, Raúl Ramallo y Jorge Enrique Pazó. El concierto está patrocinado por la Xunta de Galicia, será de entrada libre y gratuíta.
- En la Iglesia de las Trinitarias (Ecuador). A las 20.00 horas.
Actos
«Vioncas and Vintage» Mercadillo
Una propuesta que aúna moda sostenible y gastronomía de calidad en un ambiente relajado. Este evento, fruto de la colaboración entre la tienda de ropa Happy Vintage y el negocio de empanadillas y repostería Vioncas.
- En la Calle Progreso, 3, Local 2. De 10.00 a 20.30 horas. Entrada libre.
Elfo navideño
Taller para realizar un elfo navideño con materiales reciclados.
- En el C.C Vialia. A las 17.30 horas.
Olaf presenta
Espectáculo teatral y musical para toda la familia en el que Olaf, maestro de ceremonias, conducirá a los pequeños espectadores por un cuento distinto cada día. Las funciones duran 30 minutos y el cuento de hoy es el de Peter Pan.
- Centro Comercial A Laxe (Cánovas del Castillo, 1). Se ofrecen cinco funciones diarias: a las 11.00 horas, 13.00 horas, 16.00 horas, 18.00 horas y 20.00 horas.
Furor en Puro Delirio
Al acabar el mes el restaurante cerrará sus puertas, antes, tiene preparado unas actividades. Esta martes el desafío será adivinar la canción.
- En Puro Delirio (Teófilo Llorente, 43). A las 21. 00 horas.
Música
Sunil López Trío+ Jam session
El pianista vigues representará canciones originales recientes e inéditas, acompañado por Álex Touceda al contrabajo y Chus Pazos a la batería.
- En A Casa de Arriba (Martín Códax, 23). A las 21.15 horas.
Arnaud Desprez
Cuarteto del prestigioso saxofonista francés. Acompañado por Monano al piano, Oscar Rodríguez al contrabajo y Noli Torres a la batería. El programa está dedicado a lo mejor del bebop, uno de los lenguajes más influyentes y exigentes del jazz.
- En el Vitruvia Café (Reconquista, 7). A las 20.30. Reserva entradas.
Exposiciones
Colección MARCO
La intención de la propuesta es clara: poner en relación lo mejor del arte gallego con el mundo exterior, especialmente con el de la Península Ibérica y América, en consonancia con nuestra historia. Ahora continuamos esta tarea, reuniendo tres pequeñas propuestas que crean un diálogo entre las obras de Berta Cáccamo y Lluís Lleó, entre ellas y Bosco Caride.
- En el MARCO (Museo de Arte Contemporáneo). De martes a sábados (festivos incluidos), de 11.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.30 horas.
«Quino na música»
La exposición de originales del famoso caricaturista argentino más importante del mundo hasta la fecha. A través de más de cien dibujos en blanco y negro, la exposición muestra cómo la música, desde el tango hasta el rock, pasando por la música clásica y el pop, recorre toda la trayectoria creativa de Joaquín Salvador Lavado, Quino, autor de Mafalda y uno de los caricaturistas más importantes del siglo pasado.
- En el Museo del Mar ( Atlántida, 160). De mates a viernes de 10.00 a 14.00 horas y de 16.00 horas a 19.00 horas. Sábados, domingos y festivos de11.00 a14.00 y de 17.00 a 20.00 horas. Hasta el 11 de enero de 2026.
