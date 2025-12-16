Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Subida de SalariosCaso ToméMuerte Bebé CunqueiroRecogida Paquetes VigoPesquero de los horroresPremios Pardo Bazán
instagramlinkedin

Los profesores de Vigo, listos para su 4º huelga este curso

Decenas de docentes secundan hoy y mañana nuevas jornadas de huelga por la falta de recursos en la educación, en especial para atención a la diversidad

Institutos como el IES Santa Irene se concretaron frente al centro

Arranca la huelga de 48 horas en la enseñanza media, FP y de régimen especial de Galicia

Arranca la huelga de 48 horas en la enseñanza media, FP y de régimen especial de Galicia

Alba Villar

Elena Villanueva

En plenas evaluaciones, con cientos, miles, de alumnos esperando por sus calificaciones, los profesores se plantan. Y lo hacen por cuarta vez en los tres meses que llevamos de curso 2025/2026. La situación de aulas masificadas y escasos recursos y medios para atender al estudiantado con necesidades educativas especiales motivó que el sindicato CIG Ensino, el mayoritario dentro del sector, y STEG convocasen para hoy y mañana dos jornadas de huelga docente.

Las ratios elevadas, la precarización de las condiciones con cada vez mayor número de contratos a media jornada e itinerantes hasta en tres centros diferentes, así como una burocracia asfixiante que impide dedicar el tiempo a preparar las clases son alguna de las demandas que llevaron a la convocatoria de tantos días de huelga, que mañana llegarán al quinto.

Protesta de profesores en huelga en el IES Santa Irene

Protesta de profesores en huelga en el IES Santa Irene / Alba Villar

Centros como el IES Santa Irene organizaron una concentración a primera hora de la mañana de hoy para reivindicar la necesidad de medios y atención en el instituto.

Noticias relacionadas y más

Toda esta situación motivó que incluso profesores de Vigo y su área se reuniesen en asamblea para organizar de forma conjunta acciones y reivindicaciones sobre sus derechos y la calidad en la enseñanza.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

Tracking Pixel Contents