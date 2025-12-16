Los profesores de Vigo, listos para su 4º huelga este curso

En plenas evaluaciones, con cientos, miles, de alumnos esperando por sus calificaciones, los profesores se plantan. Y lo hacen por cuarta vez en los tres meses que llevamos de curso 2025/2026. La situación de aulas masificadas y escasos recursos y medios para atender al estudiantado con necesidades educativas especiales motivó que el sindicato CIG Ensino, el mayoritario dentro del sector, y STEG convocasen para hoy y mañana dos jornadas de huelga docente.

Las ratios elevadas, la precarización de las condiciones con cada vez mayor número de contratos a media jornada e itinerantes hasta en tres centros diferentes, así como una burocracia asfixiante que impide dedicar el tiempo a preparar las clases son alguna de las demandas que llevaron a la convocatoria de tantos días de huelga, que mañana llegarán al quinto.

Protesta de profesores en huelga en el IES Santa Irene / Alba Villar

Centros como el IES Santa Irene organizaron una concentración a primera hora de la mañana de hoy para reivindicar la necesidad de medios y atención en el instituto.

Toda esta situación motivó que incluso profesores de Vigo y su área se reuniesen en asamblea para organizar de forma conjunta acciones y reivindicaciones sobre sus derechos y la calidad en la enseñanza.