Los profesores de Vigo, listos para su 4º huelga este curso
Decenas de docentes secundan hoy y mañana nuevas jornadas de huelga por la falta de recursos en la educación, en especial para atención a la diversidad
Institutos como el IES Santa Irene se concretaron frente al centro
En plenas evaluaciones, con cientos, miles, de alumnos esperando por sus calificaciones, los profesores se plantan. Y lo hacen por cuarta vez en los tres meses que llevamos de curso 2025/2026. La situación de aulas masificadas y escasos recursos y medios para atender al estudiantado con necesidades educativas especiales motivó que el sindicato CIG Ensino, el mayoritario dentro del sector, y STEG convocasen para hoy y mañana dos jornadas de huelga docente.
Las ratios elevadas, la precarización de las condiciones con cada vez mayor número de contratos a media jornada e itinerantes hasta en tres centros diferentes, así como una burocracia asfixiante que impide dedicar el tiempo a preparar las clases son alguna de las demandas que llevaron a la convocatoria de tantos días de huelga, que mañana llegarán al quinto.
Centros como el IES Santa Irene organizaron una concentración a primera hora de la mañana de hoy para reivindicar la necesidad de medios y atención en el instituto.
Toda esta situación motivó que incluso profesores de Vigo y su área se reuniesen en asamblea para organizar de forma conjunta acciones y reivindicaciones sobre sus derechos y la calidad en la enseñanza.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un grupo de turistas se monta un picnic bajo las luces de la Navidad de Vigo
- Más de cien vigueses alquilan su coche particular para conseguir un ingreso extra
- Encuentran el cadáver de la mujer desaparecida en Lalín
- Antía Pinal lleva a Vigo a la final de 'La Voz' y el alcalde pide el apoyo de la ciudad
- Davila 12/12/2025
- Las excavaciones arqueológicas descubren la puerta de acceso a la torre medieval de Meira
- Revés para un desarrollo urbanístico clave en Vigo, al exigir la Xunta un examen ambiental más riguroso
- Desaparecida en Lalín una mujer de 58 años que padece alzhéimer