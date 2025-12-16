Las peluquerías de Vigo cuelgan el cartel de lleno para Navidad

Aquello de ir a peinarse el día de Nochebuena o de Fin de Año es cosa del pasado, o eso aseguran desde las peluquerías de la ciudad. La moda del «tardeo», cada vez más extendida, desplazó lo de pasar la tarde en el salón de belleza. Las clientas más jóvenes ya no buscan un arreglo puntual, van días antes para teñirse, cortar o hacerse procesos de hidratación.

Con todo, desde varios negocios aseguran que ya están llenos para Navidad y que aún tienen algunas plazas para Nochevieja. Es el caso de MC Salonne, desde donde indican que la gente ya no acude en masa los días concretos, sino que «se acerca más a lo largo de todas las fiestas, a hacerse cortes y color». En centros especializados en tintes, como Fleet St, apuntan que a estas alturas van «justas» para hacer nuevas reservas si el proceso es largo.

En la peluquería Chloe Estilistas aún tienen huecos. «Ya no se viene tanto en fechas señaladas por los tardeos que se hacen en el centro, que se pusieron de moda. Notamos la diferencia desde el año pasado», advierten. Sus clientas más jóvenes pasaron a peinarse en casa, viendo tutoriales de Youtube: «Ya no se llevan los recogidos trabajados de antes, ahora tienen de todo en casa y se saben hacer ellas perfectamente alisados u ondas», dicen desde Jesús Dos, en María Berdiales. De hecho, aseguran que hay más reservas cualquier viernes del año que el propio día 31. «El año pasado a las 19,00 horas estaba en mi casa», confiesa la peluquera.

Desde algunos centros dicen también que el tránsito a los salones de belleza es menor, pero que de cada vez los clientes piden más servicios. «Se gasta en champús más caros y se hacen más hidrataciones, hay más cultura de cuidarse el pelo que antes, seguramente por influencia de las redes sociales», señala la trabajadora de Chloe Estilistas.