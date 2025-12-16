Una pelea entre okupas en Vigo termina con siete detenidos y tres hospitalizados

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Vigo a siete personas, seis de ellas como presuntas autoras de sendos delitos de lesiones, y una más como supuesta responsable de un delito de robo con violencia o intimidación, tras una grave pelea entre okupas que acabó con tres de los detenidos en el hospital.

Los hechos, según ha informado este martes la Policía Nacional, tuvieron lugar el pasado domingo a mediodía en un inmueble situado en la Avenida de la Florida, hasta donde se desplazaron los agentes tras recibir un aviso de lo que allí estaba ocurriendo.

A su llegada, los agentes encontraron en el interior del terreno a varias personas con heridas graves, tres de las cuales tuvieron que ser trasladadas al hospital.

Al parecer, el enfrentamiento se habría originado cuando una pareja acudió al inmueble a recuperar unas pertenencias supuestamente sustraídas, lo que desencadenó una pelea con los okupas, que acabaron por atrincherarse en el interior de la vivienda.

Ante la gravedad de los hechos y la presencia de personas atrincheradas se personó en el lugar la Unidad de Intervención Policial y se activó el protocolo de delitos violentos, de modo que la Policía irrumpió en la vivienda, donde los agentes localizaron a varios de los implicados, así como objetos contundentes y armas blancas supuestamente empleadas en la agresión.

La investigación continúa abierta para esclarecer las circunstancias del suceso y determinar las responsabilidades penales, habiendo sido puestos a disposición judicial los detenidos.