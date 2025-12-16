Paso importante para construir 200 viviendas protegidas en Vigo

Paso importante tras meses de tramitación administrativa el que ha dado el Concello de Vigo para hacer realidad el proyecto de construir 200 viviendas de protección en la parroquia de Lavadores, en las instalaciones que ocupan actualmente el Parque Central de Santa Cristina, que se reubicará en la rúa Severino Cobas.

La Gerencia de Urbanismo ha elegido ya la empresa que redactará el proyecto de urbanización del ámbito donde se construirán los bloques de pisos, que tiene una superficie de 12.331 metros cuadrados. Según consta en la documentación publicada, será la leonesa Sepia Técnicos la ingeniería que, en el plazo de cinco meses desde la firma del contrato, deberá entregar al Concello el documento que permita seguir avanzando en la actuación. A cambio, percibirá unos honorarios de 41.325 euros.

Las directrices que deberá seguir el plan de urbanización contemplan que las viviendas se distribuirán en siete bloques conformando una plaza abierta en soportales hacia el entorno de la iglesia. En su perímetro, se construirá un vial que rodeará los edificios conectado a la rotonda existente en la confluencia de las calles Pateira, Bagunda y Portela y se habilitarán 160 plazas de aparcamiento. El proyecto reserva también un espacio importante para el peatón, al enlazar los 3.161 metros cuadrados de zonas verdes, con nuevo arbolado, con la iglesia a través de un itinerario propio.

Según consta en la documentación del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) relativa al ámbito que lleva por nombre SUNC-412 Santa Cristina-Bagunda, sola las obras de urbanización precisarían cerca de 1,2 millones para su ejecución, a lo que habría que añadir posteriormente los fondos para los bloques de viviendas.

Para hacer realidad esta dotación de pisos protegidos en una ciudad con la demanda de vivienda pública más alta de Galicia, el Concello trasladará el parque central a las antiguas instalaciones de Afamsa, que el gobierno local ya aprobó adquirir el pasado mes de septiembre.