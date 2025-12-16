El parque Nelson Mandela de Navia estrenará este mes su nuevo 'look'

Últimos coletazos de la obra que realiza en el barrio de Navia el Concello de Vigo para poner en valor el parque Nelson Mandela y garantizar la total seguridad de la zona. Según anunció esta mañana el alcalde de la ciudad, Abel Caballero, está previsto que este mes termine la actuación en la que se han invertido 450.000 euros y que ha permitido, por un lado, construir un nuevo muro de contención y, por otro, acometer desde hoy la instalación de una grada y unas escaleras que facilitarán los desplazamientos entre la vía pública y la parte superior del parque.

«Vamos a solucionar la inestabilidad del muro que había y, además, generaremos un nuevo espacio de uso con un acceso peatonal directo, es una obra de mucha importancia», destacó Caballero tras explicar los pormenores del proyecto que arrancó a finales del pasado verano.

Poco después del anuncio del regidor, la vicepresidenta segunda de la Diputación, Luisa Sánchez, volvía a recriminarle que obviase que la institución provincial financia el 80% de la inversión en el parque Nelson Mandela. «Tenemos una participación activa e imprescindible para acometer una obra de importancia que permita construir un Vigo mejor», reivindicó Sánchez. Recordó también que la Diputación tiene en ejecución otros siete proyectos conveniados con el Concello de Vigo, con una inversión provincial que suma 21,2 millones.