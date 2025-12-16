El Instituto de Estudios Vigueses nombra a una presidenta por primera vez en su historia

El Instituto de Estudos Vigueses es una institución fundamental para que la historia de la ciudad no sea olvidada. También para consultarla siempre que sea necesario. Su razón de ser es poner a disposición de la ciudadanía un abanico de documentos rigurosos a raíz de la labor de varios investigadores, que dedican su tiempo altruistamente a hacer estas aportaciones.

La actividad de la entidad comenzó en el año 91 y estuvo dirigida siempre por hombres. Ahora empieza una nueva era con Mercedes Bangueses (Arnoia, Ourense, 1962) a los mandos. Es doctora en Historia del Arte por la Universidad de Vigo, aunque primero se licenció en Geografía e Historia por la Universidad de Santiago de Compostela y fue catedrática de Enseñanza Secundaria en el IES Pino Manso de O Porriño. En la actualidad está jubilada: tendrá plena dedicación a su nueva etapa al frente del centro de investigación.

Bangueses indica que vive su nombramiento como «una gran responsabilidad, por lo que esta institución representa». Cada cuatro años se celebran elecciones y en esta ocasión la historiadora apuesta por un cambio de aires: «En está nueva junta hay miembros que estábamos en la anterior, así que se trata de combinar la experiencia con la energía renovada y seguir trabajando por la cultura», indica.

Explica que en el centro hay muy buena sintonía, algo que motiva a los miembros a implicarse. «Cuando alguien nuevo entra a formar parte de esta familia, se siente acogido, cuidado. Nos entendemos de maravilla, aportamos pareceres, opiniones, pero siempre con respeto y tratamos de conseguir acuerdos que satisfagan a la mayoría», dice la recién nombrada presidenta.

El instituto de Estudios Vigueses está a punto de cumplir 35 años (lo hará en mayo de 2026): «Desde entonces muchos miembros han ido dejado una herencia imborrable que los actuales tratamos de mantener».

Obra prolífica

Mercedes Bangueses es autora de varios libros relacionados con la historia de Vigo. Uno de los más recientes versa sobre la escultura pública en Vigo, aunque también fueron de su ámbito de estudio los Ilustradores galegos de preguerra (1880-1936) o un recopilatorio de la historia de las placas de Vigo.