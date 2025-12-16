Galerías de Vigo: ¿Se regala arte por Navidad?

Mientras la Navidad vuelve ser protagonista en las calles de Vigo, llenas de luces, abarrotadas de visitantes y con los alojamientos colgando el cartel de completo, el mercado del arte vive esta época de forma diferente. Las galerías viguesas, a pesar de estar en medio del bullicio, confirman que diciembre no es necesariamente sinónimo de ventas. «Nuestros clientes compran durante todo el año. No es un arte pensado como regalo», explica Pablo Pardo desde la Galería AF. En este espacio trabajan con vanguardia histórica y artistas contemporáneos. Las piezas que maneja, con nombres como Laxeiro, Seoane, Colmeiro o Leiro, se mueven en precios elevados y responden a decisiones meditadas, más vinculadas a la inversión o al coleccionismo que al consumo estacional. En lo que sí ha notado un cambio en los últimos años es en los clientes: «El que antes compraba una obra de 30.000 euros ahora compra una de 6.000; el de 6.000 baja a 2.000 y el de 1.500 a 300», resume. Una tendencia que refleja, según el galerista, la pérdida de poder adquisitivo, las obras más caras siguen vendiéndose, pero el gasto intermedio se ha ajustado a la baja.

Las ilustraciones

Ilustraciones de la Galería Maraca. / Jose Lores

En un mercado de compras planificadas, hay un formato que sí se cuela en el boom de la Navidad: Las ilustraciones. «Se han consolidado como un regalo original, personal y, sobre todo, asequible», destaca Raúl Bermúdez, comisario en la Galería Maraca, que tiene un enfoque más accesible y un público amplio. Desde que abrieron, hace casi cuatro años, ha notado un pequeño auge en la venta de las ilustraciones «la gente las valora más», asegura. En su caso, diciembre sí es un mes clave, llevan dos semanas con «mucho» movimiento en la galería, «la gente está más dispuesta a buscar algo diferente para regalar», sostiene el comisario. Los precios van desde los 25 euros a los 4.000, según la obra.

En lo que ambas coinciden es que la fama de la Navidad viguesa no les ayuda a ganar clientes. Mucha gente pasea al lado de sus locales, pero no es el mismo turismo que entra a ver las exposiciones. «Vigo vive de espaldas a las galerías de arte. No existe una tradición cultural de visitarlas», argumenta Pablo Pardo. Por su parte, Raúl confiesa que la aglomeración incluso les perjudica, su clientela es principalmente local y algunos vigueses prefieren no pisar el centro en esta época. De hecho, en estas fechas, además de la exposición habitual, no organizan eventos: «Ya hay mucha saturación». La Navidad no mueve el mercado del arte, pero siempre es buen momento para regalar creatividad.