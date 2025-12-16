La dársena de Portocultura ya tiene punto de información para visitantes
REDACCIÓN
La dársena de Portocultura cuenta desde ayer con un nuevo punto de información para los visitantes que se acerquen a conocer el visor submarino «Nautilus» y los buques históricos: el Hidria Segundo, la goleta Evangelina y el San Esteban.
Se trata del antiguo puente de una embarcación tradicional, concretamente de un bateeiro, que ha sido rehabilitado por la Fundación Traslatio –entidad que gestiona la dársena de buques históricos– y la empresa de turismo marinero Bluscus, para convertirse en punto de acceso e información y más funcional para que los guías atiendan a los visitantes.
Esta dársena también servirá para que los peregrinos que hacen el Camino de Santiago puedan sellar su credencial para obtener la Compostela.
