Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Subida de SalariosCasó ToméMuerte Bebé CunqueiroRecogida Paquetes VigoPesquero de los horroresPremios Pardo Bazán
instagramlinkedin

Bomberos intervienen tras el vuelco de un coche en la avenida de Madrid de Vigo

El accidente, por causas que todavía se desconoce, ocurrió en sentido salida de la ciudad en las inmediaciones del Colegio Hogar

Los bomberos tuvieron que acudir al lugar del accidente.

Los bomberos tuvieron que acudir al lugar del accidente. / Concello de Vigo

Alberto Blanco

Alberto Blanco

Vigo

El vuelco de un coche en la avenida de Madrid de Vigo pasadas las 12.30 horas está provocando problemas de tráfico en sentido salida de la ciudad.

El siniestro, por casusas que todavía se desconocen, se produjo a la altura del número 44 de la avenida de Madrid y ha obligado a intervenir a los bomberos.

Fue un particular el que alertó al 112, donde notificó que desconocía cuántos coches había implicados, pero que había uno volcado del que no salía ninguna persona.

El coche volcado en la avenida de Madrid.

El coche volcado en la avenida de Madrid. / Concello de Vigo

[Noticia en ampliación]

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents