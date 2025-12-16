Bomberos intervienen tras el vuelco de un coche en la avenida de Madrid de Vigo

El vuelco de un coche en la avenida de Madrid de Vigo pasadas las 12.30 horas está provocando problemas de tráfico en sentido salida de la ciudad.

El siniestro, por casusas que todavía se desconocen, se produjo a la altura del número 44 de la avenida de Madrid y ha obligado a intervenir a los bomberos.

Fue un particular el que alertó al 112, donde notificó que desconocía cuántos coches había implicados, pero que había uno volcado del que no salía ninguna persona.

El coche volcado en la avenida de Madrid. / Concello de Vigo

[Noticia en ampliación]