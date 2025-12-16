El BNG afea presumir del alquiler de pisos a 600 euros: «Para quen é accesíbel un piso a ese prezo?»

El portavoz del BNG de Vigo, Xabier P.Igrexas, afeó la actitud del alcalde Abel Caballero tras el anuncio de un programa piloto de viviendas sociales con alquileres a 600 euros. «Para quen é accesíbel un piso a ese prezo? Estes anuncios son unha tomadura de pelo», zanja.