Apuntalan la casa de Papá Noel en Vigo por riesgo de derrumbe tras chocar un furgón

Susto mayúsculo para Papá Noel en su casa de Vigo. La vivienda de Policarpo Sanz en la que recibe cada día a los más pequeños desde finales de noviembre ha estado a punto de derrumbarse parcialmente hoy por la mañana tras un accidente de circulación y ha tenido que ser apuntalada. Santa Claus –que no ha resultado herido– no podrá abrirla hoy por la tarde para recibir las cartas de niños y niñas con sus peticiones de regalos para Navidad. Una vez que se evalúen y se reparen los daños, el Concello informará cuando podrá reabrirse.

Según ha podido saber este periódico, el susto que estuvo a punto de tirar parte de la casa de Papá Noel en Vigo ocurrió cerca de las doce y media de la mañana. En el espacio de circulación que hay entre su vivienda y el teatro García Barbón que está reservado solo para el paso de autorizados, había un vehículo parado, lo que dificultó la maniobra de un furgón de carga y descarga que debía pasar en ese momento.

Según varios testigos, el transportista intentó acceder por el hueco que había entre el coche y la casa de Papá Noel con la mala fortuna de que la parte superior de su fugón golpeó contra una de las esquinas de la vivienda en la que Santa Claus presume de un pequeño balcón, lo que hizo que se desprendiera parcialmente y quedara comprometida la estabilidad de la vivienda.

La parte superior del furgón golpeó contra una esquina de la casa de Papá Noel. / FDV

Para evitar que la Casa de Papá Noel se viniera abajo, el furgón se mantuvo parado amparándola hasta que llegaron varios operarios para apuntalar la zona del balcón, la más comprometida por el golpe.

Pablo Hernández Gamarra

A priori, está previsto que se envíe una grúa para que se puedan reparar los daños causados. Si embargo, a estas horas no estaba claro que pudiera llegar hoy. Fuentes oficiales del Concello de Vigo sí han confirmado que, al menos hoy, la casa no podrá abrir entre las 17.00 y 21.00 horas, para que Papá Noel reciba a las familias.

Papá Noel estará en Torrecedeira y la Ciudad de la Justicia

La casa de Papá Noel de Vigo, apuntalada. / Pablo Hernández Gamarra

El susto en la casa de Papá Noel de Vigo y su cierre temporal no impedirá que Santa Claus continúe visitando y recogiendo las cartas de los más pequeños de la casa. Como cada Navidad, el Concello le ha organizado también varias visitas a lo largo de diciembre a diferentes zonas y barrios de la ciudad. Hoy estará en Torrecedeira de 17.00 a 18.30 horas; y en la Ciudad de la Justicia, de 18.30 a 20.00 horas.