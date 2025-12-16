Más de 40 universidades y centros educativos, en la feria de orientación Unitour

Más de 40 universidades, entre ellas, las tres gallegas, y centros de Educación Superior, la mayoría españoles pero también de otros países, exhibieron ayer su oferta durante el Salón de Orientación Unitour. Una cita que arrancó en la ciudad hace casi dos décadas, en el año 2008, y que ya está fijada en el calendario escolar de institutos de toda la provincia.

Durante toda la mañana, centenares de estudiantes que en seis meses se enfrentarán a la PAU (Prueba de Acceso a la Universidad) recorrieron los distintos puestos en visitas organizadas por sus centros. Y, por la tarde, la feria se abrió a orientadores, alumnos y padres en general.

Según una encuesta del Círculo Formación, organizador del Salón, el 41% de los estudiantes de Bachillerato de Vigo quiere montar su propio negocio cuando finalicen sus estudios universitarios. Superan a los que quieren trabajar por cuenta ajena (31%) y a los que prevén opositar (25%), revirtiendo la tendencia de año anteriores.