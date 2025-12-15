El TSXG rechaza indemnizar a la familia de un paciente de 49 años que murió tras contagiarse de COVID en el Cunqueiro

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha rechazado indemnizar a la familia de un paciente de 49 años de edad que falleció en 2020 tras contagiarse de COVID-19 durante su estancia en el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. Pese a que el hombre, que fue hospitalizado a causa de una hemorragia digestiva relacionada con una enfermedad grave que sufría, era una persona con alto riesgo de infección y se acreditó que contrajo el coronavirus durante su estancia hospitalaria, los magistrados concluyen que los cuidados que se le dispensaron en el centro sanitario «fueron cautelosos, idóneos y ajustados a los protocolos» existentes.

El paciente ingresó en el complejo vigués el 9 de diciembre de 2020. Tras realizársele una prueba que dio resultado negativo al coronavirus, se le asignó una habitación compartida con otro enfermo que transcurridos más de diez días, el 21 de diciembre, dio positivo a COVID-19. Debido a esta situación, se le trasladó a otra habitación y, tras las comprobaciones pertinentes, se constató que también estaba contagiado, motivo por el que fue llevado a la planta donde estaban los pacientes con coronavirus, donde falleció el 28 de diciembre a causa de una neumonía bilateral grave derivada de dicha pandemia.

La familia pedía una compensación de 148.000 euros

Tras ser rechazada su reclamación en la vía administrativa previa, la viuda y el hijo del fallecido emprendieron un pleito judicial y solicitaron que la Consellería de Sanidade fuese condenada a indemnizarles con 148.000 euros alegando que el paciente tenía un alto riesgo de contagio y tomaba medicamentos con efectos inmunosupresores, por lo que tendría que haber sido aislado en una habitación para evitar un posible contagio, «lo que no se hizo» y acabó derivando en la infección y posterior fallecimiento.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Vigo emitió la sentencia de primera instancia, en la que aunque valoró que el paciente era una persona de «alto riesgo de infección» y que la causa de su muerte obedeció efectivamente a que se contagió de COVID durante su estancia hospitalaria, consideró que no se probó cómo se produjo dicho contagio y que, en todo caso, se acreditó que los responsables del hospital «habían observado las medidas preventivas exigidas en los protocolos vigentes».

Los magistrados no ven acreditado el origen del contagio

Tras el recurso de apelación de la familia, en el que insistieron que hubo una vulneración de la lex artis al no haberse aislado al paciente, el TSXG acaba de dictar una sentencia en la que, de nuevo, exculpa a la administración sanitaria. En dicha resolución, emitida el pasado 12 de noviembre y contra la que cabía recurrir ante el Tribunal Supremo, el Alto Tribunal gallego indica que no se acreditó que la infección por coronavirus se hubiese originado por el contacto con el otro paciente que dio positivo y con el que el fallecido compartía habitación en el Servicio de Aparato Digestivo, «pues podría haber tenido su origen en visitas del exterior (aunque estuvieran restringidas) o por otras circunstancias que pudieran haber provocado el contagio». Lo que sí se ha probado, concluyen los magistrados, es que los servicios asistenciales prestados al paciente fueron «cautelosos, idóneos y ajustados al protocolo», no solo tras la PCR positiva, que motivó que se le asignara una habitación en exclusiva, sino incluso antes cuando compartía espacio con el otro enfermo, que era lo «apropiado» en función de la patología que presentaba.