Vigo avisa de las prohibiciones sobre petardos en Navidad: «La Policía velará por su estricto cumplimiento»

En la retina de varias generaciones de vigueses está todavía el reguero de heridos graves por petardos durante el fatídico Fin de Año de finales de los 80. Los artificios pirotécnicos regresan con fuerza cada año por Navidad, lo que provoca que siempre haya algún incidente con la pólvora (además de reacciones traumáticas en personas sensibles, con diversidad funcional o en animales domésticos). Por ello, el Concello ha lanzado ya una batería de advertencias y prohibiciones de cara a las fiestas de este año.

«Ante la proximidad de las Fiestas de Navidad, donde prolifera la venta y el uso de artificios de pirotecnia recreativa (petardos, bengalas, tracas...), le recuerdo a toda la ciudadanía las normas cuyo cumplimiento es necesario observar para garantizar la tranquilidad y seguridad ciudadana», avisa el Concello en el bando firmado por el alcalde, Abel Caballero, publicado este año.

En el propio documento oficial se apunta, además, que la Policía Local en colaboración con los diferentes Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, velará por el «estricto cumplimiento» de la legislación vigente y denunciará las infracciones que al respecto se cometan, que serán sancionadas, llegado el caso, como faltas por la Administración competente, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que se deriven de cada hecho. Las sanciones, además, irán acompañadas de la incautación del material y, de ser el caso, el cierre del establecimiento responsable.

Prohibiciones

Según el bando publicado por el Concello de Vigo respecto a la manipulación y comercialización de artificios pirotécnicos, se recuerda a la ciudadanía de Vigo que está prohibido: