Vigo avisa de las prohibiciones sobre petardos en Navidad: «La Policía velará por su estricto cumplimiento»
El Concello incluye varias advertencias tanto a vendedores como a toda la ciudadanía en general
En la retina de varias generaciones de vigueses está todavía el reguero de heridos graves por petardos durante el fatídico Fin de Año de finales de los 80. Los artificios pirotécnicos regresan con fuerza cada año por Navidad, lo que provoca que siempre haya algún incidente con la pólvora (además de reacciones traumáticas en personas sensibles, con diversidad funcional o en animales domésticos). Por ello, el Concello ha lanzado ya una batería de advertencias y prohibiciones de cara a las fiestas de este año.
«Ante la proximidad de las Fiestas de Navidad, donde prolifera la venta y el uso de artificios de pirotecnia recreativa (petardos, bengalas, tracas...), le recuerdo a toda la ciudadanía las normas cuyo cumplimiento es necesario observar para garantizar la tranquilidad y seguridad ciudadana», avisa el Concello en el bando firmado por el alcalde, Abel Caballero, publicado este año.
En el propio documento oficial se apunta, además, que la Policía Local en colaboración con los diferentes Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, velará por el «estricto cumplimiento» de la legislación vigente y denunciará las infracciones que al respecto se cometan, que serán sancionadas, llegado el caso, como faltas por la Administración competente, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que se deriven de cada hecho. Las sanciones, además, irán acompañadas de la incautación del material y, de ser el caso, el cierre del establecimiento responsable.
Prohibiciones
Según el bando publicado por el Concello de Vigo respecto a la manipulación y comercialización de artificios pirotécnicos, se recuerda a la ciudadanía de Vigo que está prohibido:
- La venta y el suministro de productos pirotécnicos por personas físicas o jurídicas que no cuenten con la autorización de la Delegación del Gobierno. Las preceptivas autorizaciones se exhibirán en lugares bien visibles en los establecimientos de venta. Al mismo tiempo, la licencia municipal de actividad del establecimiento debe autorizar expresamente la venta de estos productos.
- La venta de los artificios a quién se encuentre bajo los efectos de bebidas alcohólicas o sustancias estupefacientes.
- La venta ambulante de artificios pirotécnicos.
- La fabricación, circulación y venta de cualquier objeto para uso infantil que presente, externamente, sustancias explosivas o detonantes susceptibles de contacto directo. Para la circulación y venta de productos pirotécnicos infantiles, será necesario que figuren en ellos la marca o cabecera del fabricante y el número que haya asignado el Ministerio de Industria. Cuando no sea posible el marcaje directo en el producto, se hará en el envase que lo contenga. Los productos infantiles de importación deberán cumplir las mismas condiciones que los nacionales.
- A los menores de 12 años, el suministro y uso de artificios pirotécnicos, con excepción de los pistones de percusión para juguete. Se entiende como pistones de percusión para juguete, aquellas envolturas o cápsulas no metálicas que contienen un toque de composición pirotécnica sensible al impacto y que produce una pequeña detonación cuando se golpea.
- La manipulación o uso de los artificios pirotécnicos en las vías públicas y espacios públicos en el término municipal de Vigo, excepto que se cuente con expresa autorización municipal.
Suscríbete para seguir leyendo
- Encuentran el cadáver de la mujer desaparecida en Lalín
- Un grupo de turistas se monta un picnic bajo las luces de la Navidad de Vigo
- Davila 12/12/2025
- Las excavaciones arqueológicas descubren la puerta de acceso a la torre medieval de Meira
- Revés para un desarrollo urbanístico clave en Vigo, al exigir la Xunta un examen ambiental más riguroso
- Hacienda tumba en masa las reclamaciones de marineros por la exención de IRPF
- Gadis abrirá un supermercado de casi 2.000 m2 en Policarpo Sanz
- Un muerto y tres heridos en una colisión frontal en Redondela