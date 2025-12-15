El PP de Vigo denuncia que se desconoce si habrá campamentos municipales en Navidad

El PP de Vigo denuncia que faltan pocos días para el inicio de las vacaciones escolares de Navidad y, por el momento, no se ha informado sobre la organización de los campamentos municipales que en años anteriores facilitaban la conciliación de las familias viguesas. Según ha indicado su portavoz, Miguel Martín, estas actividades resultan especialmente relevantes para las familias durante el periodo no lectivo.

En este sentido, el portazoz del grupo municipal, Miguel Martín, muestra su preocupación por la reducción progresiva de la oferta de campamentos urbanos y actividades infantiles organizadas por el Concello de Vigo. Como ejemplo, ha mencionado los programas que tradicionalmente se desarrollaban en centros cívicos, museos municipales y el campus polideportivo de As Travesas. De acuerdo con los datos aportados, el año pasado estas actividades se limitaron a los centros cívicos de Teis, Bouzas y al Centro de Documentación Feminista, y su duración se redujo hasta el 30 de diciembre. Desde el grupo municipal se confía en que este año se tenga en cuenta que el calendario escolar se prolonga hasta el 8 de enero y la necesidad de muchas familias de contar con este tipo de recursos para compatibilizar su vida laboral y familiar.

Asimismo, el portavoz ha señalado la ausencia en el calendario municipal del campamento polideportivo de As Travesas, una actividad que en ediciones anteriores reunía a alrededor de 150 niños y niñas de entre 6 y 14 años y promovía la práctica de distintas disciplinas deportivas. En este contexto, ha solicitado información sobre los motivos por los que esta iniciativa no figura en la programación actual.