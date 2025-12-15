La Orquestra Vigo 430 programa seis conciertos de enero a mayo
Se celebrarán en el auditorio Martín Códax, Marco, Auditorio Afundación, Teatro García Barbón y la Colegiata
La Orquestra Vigo 430 ofrecerá entre enero y mayo del próximo año seis conciertos de música sinfónica protagonizados por intérpretes gallegos e internacionales, según comentó el alcalde, Abel Caballero. Participó en la presentación de la programación junto con el concejal de Cultura, Gorka Gómez, y la gerente de la formación, María Alonso.
La representante de la orquesta explicó que el programa diseñado para la nueva temporada «é unha mestura de concertos sinfónicos, de cámara, de música barroca e contemporánea» para atender «todos os gustos». Además, destacó la participación de intérpretes femeninas.
Caballero ensalzó la capacidad del alumnado y profesorado del Conservatorio Superior de Música. Los conciertos serán el 25 y 31 de enero, el 14 de febrero, el 20 de marzo, el 18 de abril y el 29 de mayo en diferentes ubicaciones: auditorio Martín Códax, Marco, Auditorio Afundación, Teatro García Barbón y la Colegiata.
