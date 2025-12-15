Una «oliveira» centenaria ya luce junto al nuevo escudo del Celta en Balaídos

«Oliveira dos cen anos cría raíces de prata, tomar amores non custa, olvidalos si que mata. Olvidalos si que mata, eu non os quero esquecer. Na ledicia son celeste, celtista no padecer». Es una de las partes más emotivas del himno oficial del centenario del Real Club Celta de Vigo, firmado por C. Tangana. La rotonda en la que confluyen las calles Pablo Iglesias, Olímpicos y Alexandre Bóveda, en el entorno del estadio de Balaídos, como se desveló hace días, estará coronada por un gran escudo de piedra del equipo. Le acompañará un símbolo muy vinculado a la ciudad y, desde hace dos años y medio, también al club: una «oliveira».

El alcalde, Abel Caballero, destacó que se trata de un gesto del Concello para rendir homenaje a los 100 años del Celta. El olivo, de hecho, tiene 102 años, como el club, según indicó el regidor. «Estamos acabando la humanización de la calle Pablo Iglesias, que llega justamente hasta delante del estadio de Balaídos. Y la última actuación es una rotonda en la que le hacemos el homenaje a los 100 años del Celta de Vigo. El escudo del Celta por un lado y un olivo de 102 años. Y, por tanto, una rotonda que significa la afectividad, la querencia al Celta», expuso el primer edil antes de destacar más cambios derivados de la reforma del vial.

El olivo de 102 años recién colocado en la rotonda. / FdV

Puso en valor la ampliación de las aceras y aseguró que la calle «conserva la mayor parte de las plazas de aparcamiento». Añadió que se renovó el abastecimiento, saneamiento, drenajes, iluminación pública, jardineras, riego y señalización. Comentó que el escudo del Celta, que sigue tapado, no se ha descubierto todavía a la espera de «poner la tierra». «No se puede hoy porque hay mucha lluvia», explicó, a la vez que dejó claro nuevamente que el estadio de Balaídos será «sede del Mundial les pese a [Alfonso] Rueda y a [Rafael] Louzán o no les pese».