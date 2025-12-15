Una «obstrucción» en el tubo de la caldera motivó la concentración letal de gas en un chalé de Vigo

El Juzgado de Primera Instancia número 13 de Vigo acogió ayer el juicio por la concentración letal de gas que puso en serio riesgo a una familia en un chalé de una urbanización de San Miguel de Oia en marzo de 2024. Junto a la prueba documental, en la vista compareció el perito que realizó el informe para los demandantes, un arquitecto técnico que declaró que el siniestro se produjo debido a una «obstrucción» que se formó en el tubo flexible de salida de gases de la caldera: por un defecto en la ejecución de la instalación hacía una especie de «comba» que motivó que el líquido que expulsaba la caldera se fuese depositando ahí a lo largo del tiempo, provocando que dicha salida quedase finalmente inutilizada y derivase en el escape de monóxido de carbono que provocó que el matrimonio y su hijo cayesen desplomados en la vivienda. La rápida asistencia sanitaria prestada a raíz de que el cabeza de familia diese la alerta al 112 antes de desmayarse fue clave para que salvasen su vida.

El perito explicó en la sala de vistas las conclusiones de su informe, señalando que dicho defecto se mantuvo a lo largo de los años y tendría que haber sido detectado en las revisiones periódicas que se hacían en la vivienda. «Un técnico cuando va a revisar una caldera tiene que hacer todas las comprobaciones. Para revisar ese tubo bastaba con levantar el falso techo, que es desmontable», dijo. La familia dirigió su reclamación contra Naturgy Energy Group S.A., conglomerado de empresas al que pertenece Naturgy Iberia S.A., con quien los litigantes tenían el contrato del servicio de revisión preventiva de la instalación de gas.

«Sobrevivimos de milagro, muchas personas en España no han tenido tanta suerte»

Los demandantes reclaman 13.490 euros por el coste de instalación de una nueva caldera, los días de hospitalización y el daño moral. «La angustia sufrida, porque se vieron a punto de morir, debe ser indemnizada», expuso su abogado Tomás Santodomingo en el turno de conclusiones. Los perjudicados, mientras, señalaron al finalizar la vista que llevaron a juicio a Naturgy «porque no puede ser que esta compañía, que cobra por estos servicios de revisión, se tome a la ligera su trabajo. Sobrevivimos de milagro al accidente, pero muchas personas en España no han tenido tanta suerte. Compañías como esta deben realizar la revisión anual de forma concienzuda».

Naturgy, mientras tanto, alegó como motivo principal falta de legitimación pasiva, ya que la demanda se dirigió contra la matriz del grupo y la familia había contratado con una de las sociedades que forman parte del conglomerado. La jueza resolverá en sentencia esta cuestión a la que los perjudicados se oponen. Sobre el fondo del asunto, la empresa negó también responsabilidad alguna en el siniestro al argumentar que la causa del escape de gas está en la ejecución «errónea» de la instalación del tubo y la caldera. «Eso no tiene nada que ver con el suministro de gas y los servicios contratados con Naturgy», resumió la abogada del grupo empresarial.