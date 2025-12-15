Mercadona amplía plantilla en sus supermercados de Vigo y comarca

Mercadona amplía personal en sus supermercados de las áreas de Vigo, Baixo Miño y Val Miñor. La empresa está buscando «personas que tengan vocación de servicio al cliente y capacidad de mejora constante» para cubrir sus vacantes.

La compañía de supermercados, que está en constante crecimiento en la zona, anuncia que ofrece vacantes a jornada completa y parcial, que publica en su portal de empleo (hhtps://qr.mercadona.com/vigo). Los interesados podrán inscribirse directamente a través de dicho enlace.

Mercadona explica que no es necesaria experiencia previa, ya que la compañía se la facilitará a los que se incorporen, «permitiéndoles desempeñar sus funciones con eficacia y seguridad para cubrir diferentes secciones».

Les ofrece también planificación horaria y asegura que es uno de los aspectos más valorados por sus trabajadores. «La empresa entrega los horarios con antelación para facilitar la conciliación personal, permitiendo flexibilidad a sus empleados para organizar mejor su tiempo libre y adaptarse a las necesidades de la empresa», subraya.

Campaña de verano

Además, el próximo mes de enero, Mercadona empezará sus procesos de contratación de personal para la campaña de verano en toda la provincia de Pontevedra, para «garantizar un servicio óptimo y adaptado a la demanda estacional».

Hace un mes, Mercadona estrenó un nuevo local en la calle García Barbón, con una inversión de 3,8 millones de euros, en sustitución del de calle Aragón.