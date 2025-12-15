Indemnización de 135.000 euros para una familia que perdió al bebé que esperaba durante el parto en el Cunqueiro

Una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) acaba de confirmar la indemnización de 135.862 euros concedida a una familia que perdió al bebé que esperaba durante el trabajo de parto en el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. La sentencia incluye los intereses moratorios del artículo 20 de la Ley del Contrato de Seguro.

Los hechos ocurrieron en diciembre de 2017, cuando una mujer de 38 años perdió al bebé que esperaba durante el parto (muerte fetal intraútero), sufriendo además rotura del útero, otras lesiones y pérdida de deseo genésico, debido al elevado riesgo que supondría un nuevo embarazo. El Alto Tribunal gallego confirma todas las partidas indemnizatorias aplicadas por el juzgado en primera instancia, incluido el hecho de que el perjuicio sufrido por la madre debe tener un mayor reconocimiento que el del padre y el de la hermana del bebé fallecido.

«A propia administración recoñece a diferente posición da xestante con respecto ao resto de persoas que sufrindo o dano moral, non pasaron polo proceso biolóxico do embarazo, e resulta obvio que o impacto emocional de quen levou nas súas entrañas un fillo e logo perdeu non admite comparación co sentimento de perda do outro proxenitor ou a filla da xestante, por intensos que estes sexan, de aí que a Sala considere adecuada a motivación que leva á sentenza a conceder unha maior indemnización por este concepto», valoran los magistrados.