Ni con el Gordo de Navidad se puede comprar el piso más demandado de Vigo

Por cada décimo premiado del Gordo de Navidad con 400.000 euros, quedarán exentos de impuestos los primeros 40.000 euros. De los 360.000 euros restantes, habrá que tributar a Hacienda el 20%. De este modo, 72.000 euros se los quedará la Agencia Tributaria y 328.000, el poseedor del billete. Con esta cantidad, teniendo en cuenta el pago de tasas y los gastos asociados de notaría, gestoría y demás, se calcula que alguien que quiera dedicar ese dinero a la compra de una vivienda puede aspirar a propiedades por debajo de 295.000 euros, aproximadamente. En Vigo, son menos de la mitad de las anunciadas en venta: poco más de 700. Las de obra nueva superan ligeramente la veintena.

Este escenario refleja a la perfección la situación crítica del sector inmobiliario de la urbe más poblada de Galicia. Ni siquiera ganar la lotería de Navidad permite adquirir el tipo de vivienda más demandado: tres habitaciones con garaje. Como publicó FARO, su precio medio roza ya los 400.000 euros, según la Asociación Galega de Inmobiliarias (Agalin). En A Coruña, se pide aún más dinero de media por una propiedad de este tipo: 444.570 euros. Anota Agalin que el precio medio de los pisos en venta con garaje de un solo dormitorio se sitúa en casi 181.000 euros. De dos dormitorios, sube a casi 329.000 euros; de tres, a cerca de 397.000 euros —el segundo más alto de Galicia, después de A Coruña—; y, de cuatro o más, a casi 545.000 euros.

Marta G. Brea

Pasa el tiempo y acceder a una vivienda en Vigo, ya sea en alquiler o propiedad, es cada vez más complicado. Más de tres meses y medio después de entrar en vigor el nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), llamado a reconfigurar la ciudad en las próximas décadas, nada ha mejorado en este terreno. A la espera de que se desarrollen las actuaciones previstas en este documento para hacer engordar una oferta mermada tras muchos años con un escrito desactualizado, el precio medio de pisos y casas en venta ha llegado al máximo de los últimos 15 años y medio, según recoge Idealista. El metro cuadrado se situó de media en noviembre en 2.353 euros, la cifra más elevada desde marzo de 2010.

Incremento mensual de récord

El incremento mensual del precio medio de la vivienda en venta de septiembre a octubre fue el más elevado desde diciembre de 2009. Subió un 2,8%, según las estadísticas de Idealista, variación que asciende al 3,7% en la comparación trimestral y al 3,3% en la anual. La escasez de nuevas promociones tras muchos años con un Plan Xeral obsoleto, el aumento del coste de materiales y de la mano de obra, la especulación llevada a cabo por inversores o el aumento de la demanda -algo que comparten la gran mayoría de las ciudades- están detrás del alza, que parece no tener fin. La lotería puede cambiar una vida, pero no altera una realidad tozuda: la vivienda es uno de los grandes quebraderos de cabeza, incluso cuando la suerte nos sonríe.

Según la última actualización del portal Idealista, el precio medio de las viviendas en alquiler batió un nuevo récord en noviembre: el metro cuadrado, a 11 euros. Es decir: un piso de 100 metros cuadrados se alquilaría por 1.110 euros al mes. Uno de 50, por 550 euros. El incremento en el último año es del 8%, más alto que en Barcelona, Valencia, Bilbao, Sevilla, Málaga, Palma de Mallorca o Córdoba. La variación trimestral en la urbe olívica roza el 4% y se sitúa en el 1,2% en la mensual.

Premios

En el segundo premio, dotado con 125.000 euros, se pagarán impuestos sobre 85.000 euros (una vez restados los 40.000 que están exentos), por lo que Hacienda se quedará con 17.000 euros del total y el ganador recibirá 108.000 euros. En el caso de los ganadores de los 50.000 euros del tercer premio, la fórmula es la misma. Si 40.000 euros están exentos, a Hacienda se le paga el 20% de 10.000, es decir, 2.000 euros. El afortunado se lleva por tanto 48.000 euros. El resto de premios del sorteo no llevan retención por parte de Hacienda al ser menores de 40.000 euros.