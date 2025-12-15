El Gobierno aborda la agilización de los trámites de asilo en Pontevedra

El subdelegado del Gobierno en la provincia, Abel Losada, recibió en la sede de la institución a la directiva de la Asociación de Venezolanos en la provincia de Pontevedra (Asovedra) con el objetivo de atender sus solicitudes relativas a la agilización de los trámites de asilo.

Manuel Osorio y César Alcorcón, presidente y vicepresidente de Asovedra, respectivamente, reclamaron una homogeneización de los tiempos de espera en los procedimientos de asilo entre las distintas comisarías. Asimismo, transmitieron su petición para que los plazos de las citas en Pontevedra se acorten con el fin de ofrecer mayor certidumbre a los solicitantes.

Los directivos expresaron también su preocupación por un posible agravamiento de la situación tras las recientes elecciones en Chile, donde reside un número significativo de venezolanos que ahora enfrentan un futuro incierto en aquel país.

Rapidez y eficacia

Durante el encuentro, los representantes de Asovedra, acompañados por la profesora y política Margariña Valderrama, aprovecharon la ocasión para reconocer la rapidez y eficacia en la resolución de los expedientes de Extranjería en Pontevedra. Destacaron especialmente la gestión de permisos de estudios y de arraigo familiar, subrayando que la oficina provincial es una de las que más ágilmente tramita estos procedimientos.

Finalmente, los directivos agradecieron el gesto del Gobierno de España de facilitar el permiso de residencia por razones humanitarias de protección internacional, una medida adoptada en 2019 por el Ejecutivo de Pedro Sánchez que, según destacaron, «ha supuesto una auténtica red de seguridad para los inmigrantes procedentes de Venezuela».