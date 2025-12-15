Últimas noticias hoy en directo de Vigo

El Celta cae por aplastamiento

El Bolonia le recordó al Celta que jugar en Europa es hacerlo en la mesa de los mayores. La euforia desatada tras la victoria en el Santiago Bernabéu se desvaneció por completo en cuanto el granítico equipo italiano asomó por Balaídos y metió al Celta en su máquina prensadora de la que no le dejó salir en toda la noche. Un aplastamiento en toda regla.

