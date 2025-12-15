Últimas noticias hoy en directo de Vigo

En Directo
Juan Carlos Álvarez
Balaídos apaga su sed
El Celta suma su primer triunfo de esta Liga como local tras superar al Athletic en un gran arranque del segundo tiempo. Williot y Jones marcaron los goles y Radu detuvo un penalti a Nico Williams.
El Celta cae por aplastamiento
El Bolonia le recordó al Celta que jugar en Europa es hacerlo en la mesa de los mayores. La euforia desatada tras la victoria en el Santiago Bernabéu se desvaneció por completo en cuanto el granítico equipo italiano asomó por Balaídos y metió al Celta en su máquina prensadora de la que no le dejó salir en toda la noche. Un aplastamiento en toda regla.
M. G. P.
José Tomé cambia de rol en la Diputación: deja la presidencia pero tiene la llave
Su estrategia de retener el acta altera la aritmética provincial y obliga al PSdeG a contar con su voto si quiere conservar el organismo. Lugo revive así los tiempos de Manuel Martínez.
Irene Bascoy
El presidente de la Diputación de Lugo, acusado de acoso sexual
Seis mujeres han denunciado en el canal interno del PSOE a José Tomé y algunas sostiene que Besteiro lo sabía y no hacía nada. El dirigente lucense niega las acusaciones. Ofrecía trabajo a cambio de sexo, realizaba tocamientos no autorizados y enviaba mensajes obscenos, según las denunciantes.
Patricia Casteleiro
Récord histórico en Vigo: el noviembre más lluvioso desde que hay registros
Vigo y su área llevan un mes de noviembre de récord y la primera semana de diciembre apuntó maneras.
J. C. Guillade
El Celta asalta el Bernabéu
El equipo celeste desquicia al Real Madrid, que sufrió dos expulsiones, en una actuación muy seria de los de Giráldez que remató Williot con dos goles.
J. C. Guillade
Los penaltis mantienen vivo al Celta
Los de Giráldez resuelven la segunda ronda de la Copa desde los 11 metros en el séptimo lanzamiento de la tanda tras una prórroga en la que se adelantó el Sant Andreu, igualó Borja Iglesias y Carlos Domínguez fue expulsado.
Pablo Galán
El futuro del parking de praza da Estrela: Zona Franca quiere comprárselo al Puerto para seguir explotándolo
Las conversaciones se intensifican ante el próximo fin de la concesión en marzo, con «buena disposición» para un acuerdo. La valoración de las instalaciones y el encaje administrativo, las principales cuestiones aún por resolver.
Ágatha de Santos
Mujeres fuera de serie: siete rostros para construir un espejo
FARO reúne a mujeres que han labrado una trayectoria profesional ejemplar rompiendo prejuicios y estereotipos. Hoy son referentes de talento y compromiso con la igualdad. Zaza Ceballos, María Monsonís, Fina Casalderrey y Pilar Martínez reconocen los avances, aunque coinciden en señalar que aún queda camino por recorrer.
Elena Ocampo
Suri, Laura y Chloe: jóvenes que transforman su experiencia en arte contra la violencia
La muestra «Haters&Lovers» de Alborada reunirá en Vigo imágenes de adolescentes de entre 13 y 17 años para reivindicar el buen trato como herramienta de cambio a través de la fotografía.
