La diócesis de Tui-Vigo tiene un nuevo ecónomo
Hasta ahora, el cargo recaía en el sacerdote Jesús Martínez Carracedo, que continuará como vicario de Economía
El obispo de la diócesis de Tui-Vigo, monseñor Antonio Valín Valdés, hizo público el nombramiento de un nuevo ecónomo diocesano: el seglar Martín Blanco Conde, que, de ahora en adelante y por un periodo de cinco años, asumirá la gestión administrativa y económica de la diócesis tudense. Hasta ahora, el cargo recaía en el sacerdote Jesús Martínez Carracedo, que continuará como vicario de Economía.
Con este nombramiento inédito —pues se trata de la primera vez que un seglar asume este cargo—, la diócesis de Tui-Vigo apuesta por la profesionalización de determinadas áreas como la gestión económica y administrativa de la curia o la comunicación, entre otras.
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales
Natural de Ourense y residente en Vigo durante más de 25 años, se licenció en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Alcalá de Henares y realizó un máster en Administración de Empresas (MBA) en el Instituto de Empresa (IE) en Madrid. Comenzó su carrera profesional en el sector farmacéutico (Boots Pharmaceuticals PLC) en el año 1991 para incorporarse a trabajar en el sector financiero desde el año 1993, primero, en Caixa Galicia en diferentes puestos hasta convertirse, en 1998, en director de zona de la red comercial, y posteriormente durante su etapa profesional en ABANCA, desde el año 2010 ha estado desempeñado el puesto de director de zona en diferentes Zonas de Pontevedra hasta la actualidad.
Según destaca la diócesis, se trata de un profesional cualificado que, durante los últimos 30 años, ha desempeñado su trabajo en el sector financiero y ha tenido la oportunidad de dirigir múltiples equipos de personas. En estos momentos, comienza una ilusionante etapa de trabajo en un sector diferente y su intención es aportar al obispado su experiencia de gestión.
