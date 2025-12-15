Y de día, también: los turistas despliegan su particular picnic para comer, con el sol de testigo

La asociación de vecinos Zona Centro de Vigo sigue subiendo a sus redes postales navideñas insólitas sobre el fenómeno 'picnic' que algunos turistas han practicado este fin de semana en Vigo.

Como si estuviesen en la playa o en el monte los viajeros se sacan de la manga una mesita plegable, bancos y sillas, un mantel, comida y bebida traídas desde casa en tuppers y termos. Una falta de civismo que alimenta el debate sobre este tipo de turismo low-cost que no repercute en hoteles ni en la hostelería del entorno.

Si bien las primeras fotos del 'delito' mostraban la nocturnidad, la alevosía y la premeditación del acto, en la última imagen desaparece el primer agravante, que en este caso, recrudece aún más esta práctica que está recibiendo infinidad de reacciones negativas entre la sociedad local.

Y es que una familia ha desplegado todo su menaje, a plena luz del día, con un sol de justicia y a la vista de todos. En la foto no se reconoce la calle en la que fue tomada la instantánea, aunque la 'storie' de la asociación la ubica en el Areal.

Pues nada..., que aproveite!