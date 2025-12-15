Vigo organiza campamentos municipales para los más pequeños durante la Navidad

El Concello de Vigo organizará campamentos dirigidos a niños de entre entre 3 y 12 años desde el 20 al 29 de diciembre. Así lo ha anunciado este lunes el propio consistorio vigués tras la denuncia del PP local sobre la falta de información de actividades de conciliación para los más pequeños durante el período navideño.

Los campamentos se celebrarán en las oficinas municipales de Teis, Bouzas y Saiáns desde las 9.30 horas hasta las 13.30 h y las familias no necesitarán inscribirse previamente. Además, los pequeños se pueden quedar las cuatro horas o tan solo durante un tramo horario.

Esta iniciativa ofrecerá «diversión formativa en igualdad y conciliación»: «Las actividades previstas fomenta la igualdad de niñas y niños y la resolución pacífica de conflictos; además, contribuyen a eliminar estereotipos de género, favoreciendo la visibilización de las mujeres en los distintos campos de la sociedad».

Horas antes, el PP de Vigo había denunciado que faltaban pocos días para el inicio de las vacaciones escolares de Navidad y no se había informado sobre la organización de los campamentos municipales. Según indicó su portavoz, Miguel Martín, estas actividades resultan especialmente relevantes para las familias durante el periodo no lectivo.

Al mismo tiempo, Martín mostró su preocupación por la reducción progresiva de la oferta de campamentos urbanos y actividades infantiles organizadas por el Concello de Vigo. Como ejemplo, mencionó los programas que tradicionalmente se desarrollaban en centros cívicos, museos municipales y el campus polideportivo de As Travesas.

El protavoz del grupo municipal del PP de Vigo, Miguel Martín. / Cedida

De acuerdo con los datos aportados, el año pasado estas actividades se limitaron a los centros cívicos de Teis, Bouzas y al Centro de Documentación Feminista, y su duración se redujo hasta el 30 de diciembre. Desde el grupo municipal se confiaba en que este año se tuviese en cuenta que el calendario escolar se prolonga hasta el 8 de enero y la necesidad de muchas familias de contar con este tipo de recursos para compatibilizar su vida laboral y familiar.

Asimismo, el portavoz señaló la ausencia en el calendario municipal del campamento polideportivo de As Travesas, una actividad que en ediciones anteriores reunía a alrededor de 150 niños y niñas de entre 6 y 14 años y promovía la práctica de distintas disciplinas deportivas. En este contexto, ha solicitado información sobre los motivos por los que esta iniciativa no figura en la programación actual.