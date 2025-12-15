Comunidades de propietarios de Vigo limitan la decoración navideña para controlar el consumo eléctrico

Las comunidades de propietarios suelen dar manga ancha a los vecinos para la decoración navideña al entender que es una época muy especial. Sin embargo, en muchos casos han tenido que intervenir ante los excesos de los residentes. En Castelao, Hispanidad o Travesía de Vigo algunos se han excedido, incluso enganchando luces a la toma general de la comunidad o alterando la fachada de los edificios por un exceso de decoración e iluminación en los balcones. Un simple paseo nocturno por alguna de esas calles permite comprobar que en algunos edificios se han pasado de frenada.

Desde el Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Galicia (Coafga) apuntan que se debe cumplir normas de seguridad, accesibilidad y convivencia. «No es necesaria una normativa específica, pero sí sentido común y respeto por las zonas comunes», indican. Siguiendo los consejos determinados desde Coafga, algunas comunidades de propietarios de Vigo han empezado a tomar medidas. Por ejemplo, aprobando en junta de vecinos qué tipo de decoración se permite, la limitación del consumo eléctrico y la necesidad de que se garantice una instalación segura. Y es que tal y como trasladan, «la decoración navideña sí se puede poner, pero debe cumplir normas de seguridad, accesibilidad y convivencia».

Balcones iluminado en Vigo. / Pablo Hernández Gamarra

También recuerdan a todos los residentes que la comunidad tiene responsabilidad civil si la decoración provoca algún accidente o incendio. Por eso recuerdan que se deben evitar enchufes sobrecargados o regletas saturadas, además del uso de materiales inflamables en zonas de tránsito. La normativa de prevención de incendios también prohíbe el uso de árboles o adornos que bloqueen extintores, cuartos eléctricos o señales.

Lo cierto es que ni en Vigo ni en ningún otro ayuntamiento de Galicia hay una normativa específica para frenar esos abusos en la decoración navideña en los edificios de viviendas, pero sí se exige seguridad en instalaciones eléctricas, iluminación y elementos en portales o fachadas visibles desde la vía pública.

Iluminación de balcones, en Vigo. / Pablo Hernández Gamarra

Y además deben someterse a la legislación nacional. Y es que en la Ley de Propiedad Horizontal se especifica que los adornos no pueden alterar elementos comunes ni afectar a la seguridad, estructura o uso de los espacios. Por ello, apuntan desde Coafga, «no se pueden fijar elementos que dañen paredes, ascensores, portales o barandillas». «Tampoco se puede bloquear el paso, salidas de emergencia y accesos ni invadir propiedades privativas como puertas o rellanos que no sean comunes», añaden.

Para evitar esos excesos, además, varias comunidades de propietarios de Vigo han impulsado normas internas para la regulación de la decoración navideña que buscan establecer ciertos límites.