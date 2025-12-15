La comida de Navidad más especial, en el hotel Coia
La asociación de Viudas Demócratas de Vigo celebra su tradicional encuentro anual
La Asociación de Viudas Demócratas de Vigo, una asociación sin ánimo de lucro que lucha para mejorar la calidad de vida de las mujeres que perdieron a sus maridos desde el año 2005, celebró ayer su tradicional comida de Navidad en el hotel Coia. Allí se juntaron a pasar una velada agradable buena parte de las integrantes de la entidad y que recibieron la visita del propio alcalde, Abel Caballero.
