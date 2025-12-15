Un chiringuito biosostenible con ADN vigués

Los futuros chiringuitos de playa podrían inspirarse en un diseño 50% vigués. El estudio Fuertes-Penedo, con oficinas en la ciudad y en A Coruña, es el ganador del segundo premio del concurso de ideas convocado por la Xunta para encontrar un prototipo biosostenible que se integre en los arenales gallegos. Su propuesta «Módulo, serie y litoral» consta de una estructura de madera y acero muy ligera, desmontable y modular, que puede adaptarse a todo tipo de entornos, combinando distintos colores en su cerramiento, y con espacios adaptables para implementar otros usos como socorrismo y aseos.

Distintas opciones cromáticas para integrarse mejor en el entorno. / Fuertes-Penedo

El jurado presidido por el director del Instituto de Estudios do Territorio (IET), Enrique de Salvador, hizo pública su resolución a finales de noviembre. El primer premio fue para Emilio José Granda y Santiago Ramos, por «Do mar ao furancho» y el tercero se lo llevó «Secadoiro», del estudio coruñés de Carlos Quintáns y Miguel Mosquera. Tras el envío de la documentación que acredita su solvencia, el vigués Iago Fernández y su socio, el ferrolano Óscar Fuertes, que también recibirán un premio de 10.000 euros, están a la espera de noticias.

«Estamos ilusionados de poder aportar algo. Sería una buena idea que se combinasen las diferentes propuestas ganadoras porque la existencia de cierta diversidad en la costa con opciones cuidadas en cuanto al diseño sería enriquecedora. No sabemos cómo se implementará y si tendrá un carácter voluntario, pero está muy bien que la Xunta tenga esta preocupación. Y lo positivo del concurso es que puede aportar un catálogo de posibles alternativas para los promotores de los chiringuitos», destaca Iago Fernández.

Recreación nocturna del chiringuito. / Fuertes-Penedo

La Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático lanzó esta iniciativa el pasado septiembre con el objetivo de «unificar la estética» de los chiringuitos para garantizar un desarrollo sostenible de la costa en el marco de la ley autonómica de Ordenación del Litoral. Y fueron admitidas un total de 16 propuestas.

La estructura modular ideada por Fuertes-Penedo es fácilmente desmontable y busca generar el mínimo impacto posible en la playa. «Se puede ensamblar o desmontar en un solo día para ser transportada al lugar donde se almacene fuera de temporada. Se asienta sobre un sistema muy sencillo, tipo andamio, para que no haya que hacer cimentaciones o que sean muy ligeras y se pueda nivelar el chiringuito a cualquier tipo de terreno o situación», apunta Fernández.

Vista lateral del chirinquito. / Fuertes-Penedo

Sobre un armazón ligero de acero galvanizado se dispone una estructura de madera aserrada y, sobre ésta, los cerramientos de paneles de madera-cemento «a modo de escamas» y en diferentes tonos -blanco, azul, amarillo y naranja- para integrarse con mayor éxito a los diferentes entornos, desde las playas urbanas a las más aisladas, en respuesta al requisito de versatilidad indicado en el concurso.

El chiringuito es de una sola planta, con acceso mediante rampa. Y, aunque permite integrar equipamientos artificiales eficientes como sistemas LED, ventilación mecánica puntual o paneles fotovoltaicos, se intenta que sea lo más autosuficiente posible. «Buscamos que tenga mucha iluminación y ventilación natural para que dependa de la electricidad lo mínimo posible. Los aseos, por ejemplo, están abiertos en la parte superior para que no sea necesaria luz artificial», añade.

Instalaciones portátiles de aseos y socorrismo para las playas de Valdoviño. / Fuertes-Penedo

El estudio Fuertes-Penedo ha sumado en los últimos años dos premios en la Bienal Española de Arquitectura por la rehabilitación de una casa en Muros y de un antiguo astillero de madera en Outes. Y en este proyecto también han aprovechado su experiencia previa en la costa de Valdoviño: «Llevamos tiempo trabajando con el Concello. Hace unos años hicimos unos módulos de madera que acogen aseos y puntos de socorrismo e información para una de las ediciones del campeonato de surf Pantín Classic. Y se siguen utilizando para equipar las playas cuando hay más demanda para ofrecer servicios complementarios».

«Una de las soluciones que hemos vuelto a implementar son los depósitos estancos para aguas residuales porque en muchas zonas de costa no hay acceso al saneamiento. Mediante un sistema de válvulas se pueden almacenar y cada tres días pasa el camión del Concello de Valdoviño para vaciarlas», explica Fuertes.