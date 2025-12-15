El centro de FP Marcote, seleccionado para un proyecto nacional de innovación
El centro desarrollará un banco didáctico para la caracterización de muestras en la industria de automoción
R.V.
El Campus Aceimar, que integra el CPR Marcote de Vigo, ha sido seleccionado para participar en la IX Convocatoria de Ayudas Dualiza, impulsada por CaixaBank Dualiza y la Asociación de Centros de Formación Profesional FPEmpresa. El centro vigués ha sido reconocido por su impulso y colaboración en uno de los 38 proyectos de FP más innovadores de todo el país, que se desarrollarán a lo largo del curso escolar 2025-2026 y que destacan por su capacidad para transformar y enriquecer la formación profesional a través de propuestas pioneras y colaborativas.
El centro desarrollará un banco didáctico para la caracterización de muestras en la industria de automoción, mejorando la formación práctica y técnica del alumnado.
En total, 58 centros educativos han sido seleccionados en todo el país, ocho más que en la edición anterior. Las iniciativas seleccionadas implican a 2.860 estudiantes, de los que 108 cursan FP Dual Intensiva, y a 279 docentes, reforzando el papel de la FP como generadora de conocimiento aplicado y de soluciones para retos reales del entorno productivo.
