Antía Pinal lleva a Vigo a la final de 'La Voz' y el alcalde pide el apoyo de la ciudad

Vigo tendrá representación en la gran final de La Voz 2025. La viguesa Antía Pinal se ha clasificado para la última gala del programa de Antena 3 y peleará por el título junto a Oihan, Kimy y Audrey, el cuarteto anunciado tras la semifinal decisiva.

Con 20 años, Pinal ha ido ganando protagonismo en el concurso gala a gala hasta asegurarse ese puesto en la final, que se celebrará este próximo viernes, cerrando esta temporada del programa de 'talents', ya icónico en la televisión nacional e internacional.

Tras una noche llena de emoción, actuaciones memorables y tensión en el plató, solo cuatro 'talents' lograron su pase a la gran final del próximo viernes. Llegaba el momento más tenso de la noche y la presentadora, Eva González, anunció el nombre de los cuatro artistas que aspiran a convertirse en la mejor voz del país, entre ellos la viguesa Antía, que pasó a esa gran final como única integrante del equipo de Pablo López, tras la eliminación de Aroa.

Mika se quedó sin representación en la final después de perder a sus dos semifinalistas, Pedro y Javier. Por el contrario, Sebastián Yatra logró colar a sus dos talents, Oihan y Kimy, convirtiéndose en el único coach con doble presencia en la última gala. Audrey, del equipo Malú, también fue elegida como finalista gracias a la votación del público.

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha difundido un mensaje público de apoyo a la cantante viguesa animando a la ciudadanía a respaldarla con sus votos en la gran final de este viernes 19 de diciembre.

En su intervención, el regidor de la urbe olívica apela al orgullo de ciudad y al talento de la artista: «Este viernes, el día 19, una chica extraordinaria cantante viguesa, Antía Pinal, llega a la final del concurso La Voz en Antena 3».

«Vamos a hacer todo lo que podamos para que ea la ganadora»

A continuación, el regidor traslada «todo el ánimo del mundo» y «todo el apoyo de la ciudad», y anima a la movilización para que la viguesa se alce con la victoria. «Canta esta chica, canta maravillosamente bien, por eso está en la final y vamos a hacer todo lo que podamos y todo el apoyo que podamos para que sea la ganadora», subraya Caballero, que también destaca su personalidad artística: «Se lo merece, porque canta bien, tiene estilo propio, tiene su propia personalidad en las canciones».

El alcalde cierra el mensaje con un guiño directo a la finalista: «Así que Antía, mucho ánimo, eres la mejor».

@Disfrutarcoruna (Instagram)

Tres votos al día durante toda la semana

La gran final de La Voz 2025 se decidirá con los votos del público. Antena 3 mantiene abierta durante la semana la votación (en este enlace) para elegir al ganador entre los cuatro finalistas y, en la web del programa, cada espectador dispone de tres votos cada 24 horas para apoyar a su favorito hasta la gala del viernes 19.

La vía principal de participación es la web oficial, donde el sistema establece un tope de tres votaciones por dispositivo cada 24 horas y amplía el margen por IP hasta un máximo de 70 votos durante todo el periodo de votaciones. En paralelo, el programa contempla la participación mediante llamadas a líneas 905 y mensajes SMS, con los teléfonos, palabras clave y candidatos que se van anunciando en pantalla durante la emisión.

La viguesa Antía es una de las cuatro finalistas de 'La Voz': puedes votar por ella tres veces al día en la web de Antena 3. / Antena 3

En estas vías de pago (905/SMS) el voto está limitado a residentes en España y se fija un máximo de 25 votos por número de teléfono en cada periodo, sumando llamadas y SMS para el cómputo del límite. El coste orientativo recogido en las bases es de 1,45 euros por llamada desde fijo (y hasta 2 euros desde móvil) y 1,45 euros por SMS (IVA incluido).

Según las bases, los periodos de votación se van abriendo y cerrando según lo comunique el programa y la votación de la edición concluye en la final, previsiblemente pasada la medianoche del viernes 19 de diciembre. En cualquier caso, Antena 3 recalca que los votos emitidos correctamente, ya sea por web o por 905/SMS, tienen el mismo valor a la hora de decidir el ganador.

Así fue la semifinal

La gala de la última semifinal de La Voz comenzó con una apertura tan potente como inesperada. Mika, Malú y Sebastián Yatra fueron los encargados de encender la noche interpretando ‘Me fui’ y ‘En guerra’, un medley que llenó el plató de energía y sirvió como pistoletazo de salida para una gala decisiva. El público estalló en aplausos desde el primer segundo, mientras que Pablo López tuvo que ver la actuación desde su sillón rojo porque no se encontraba bien.

Además, y al margen de las actuaciones individuales de los ocho semifinalistas, entre ellos la de la viguesa Antía Pinal, se dieron muchas colaboraciones con artistas invitados y votación en directo. La estudiante gallega de arquitectura destacó con su voz en cuatro momentos destacados de la gala. Así, participó en la actuación coral con todos sus compañeros junto a Antonio Orozco con el tema “Despierta”.

Además, actuó con Pablo López y Aroa, cantando “El patio”, con el malagueño al piano e interpretando algunas estrofas de la canción. Aunque por su situación febril, se sintió algo limitado y en algún momento de la canción, Antía acudió al rescate de su 'coach', algo que el propio artista andaluz le agradeció hasta en dos ocasiones del programa, elogiando la generosidad de la viguesa.

Otros de los momentos sobre el escenario fue su colaboración con Chiara Oliver y su compañera de team. Las tres cantaron el tema "Puzzle” de la triunfita.

Por último, y no por este orden, Antía se ganó el favor de la audiencia, gracias a su estelar actuación en solitario. Eligió “Quererte bonito”, tema de Sebastián Yatra, su excoach, que al finalizar la actuación bajó de su sillón para abrazar a la que fuera su 'talent', y agradecerle de esa manera tan cariñosa el sentido homenaje de la que, ahora, llega a esa inminente final, bajo el ala de Pablo López.