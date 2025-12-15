Secciones

Abel Caballero: «Vamos a hacer todo lo que podamos para que Antía sea la ganadora de 'La Voz'»

En su intervención, el regidor de la urbe olívica apela al orgullo de ciudad y al talento de la artista: «Este viernes, el día 19, una chica extraordinaria cantante viguesa, Antía Pinal, llega a la final del concurso La Voz en Antena 3». A continuación, el regidor traslada «todo el ánimo del mundo» y «todo el apoyo de la ciudad», y anima a la movilización para que la viguesa se alce con la victoria. Más información

