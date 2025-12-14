De París y Roma a Málaga o Bilbao: el aeropuerto de Vigo tiene más de medio millón de pasajeros potenciales en rutas sin cubrir

El aeropuerto de Vigo se mantiene por encima del millón de pasajeros anuales por duodécima vez en su historia pese a las adversidades. No obstante, desde Aena estiman que el potencial de la terminal olívica es mayor, habiendo alrededor de medio millón de viajeros con destino y origen a la ciudad en rutas no servidas desde Peinador. Así figura en el documento presentado en el Grupo de Trabajo de Conectividad Aérea de Galicia al que ha tenido acceso FARO y en el que se detallan, con hasta cinco indicadores diferentes, las conexiones en las que habría demanda suficiente para proponerlas a alguna compañía con o sin ayudas.

Estas forman parte de las 60 nuevas rutas propuestas en el mes de septiembre, aunque en el caso vigués y a diferencia de Santiago —donde ya se ha sumado Nueva York— no hay ninguna novedad para los próximos meses. En este ranking figuran seis ciudades internacionales y otras ocho en España, estando a la cabeza el curioso caso de Londres. Pese a batir su récord histórico durante los últimos tres años (44.022 usuarios hasta el 30 de noviembre) el fin del contrato con Ryanair supondrá su adiós el 4 de enero.

El único vuelo internacional desde el aeródromo vigués generó más de 620.000 búsquedas en Skyscanner y según los datos de geolocalización del gestor hubo 86.557 desplazamientos entre ambas ciudades en el último año, lo que constata un flujo ya consolidado a pesar del portazo de la compañía de bajo coste a seguir operándola. De todos ellos, 5.461 fueron con alguna escala y 10.785 a través de Oporto.

El Francisco Sá Carneiro se erige como la otra gran puerta de entrada al sur de Galicia al canalizar hasta la mitad del tráfico internacional a la misma. En los casos de Milán y Ámsterdam logran hasta el 68% de los más de 32.000 viajes entre ciudades cada año, mientras que en Roma la cifra se dispara al 81% en los 31.000 itinerarios. En cuanto a los pasajeros en conexión, mayoritariamente en Barajas, sobresalen París (14.283 viajeros con escala, la mitad del total) y Bruselas, donde registran hasta 6.482 usuarios en el que los organismos comunitarios tienen un gran peso.

En cualquier caso, el número de usuarios que opta por Oporto para conectarse con estas seis grandes terminales europeas y el resto del mundo (103.271) duplica al que lo hace a través de una escala intermedia, con 49.174 ejemplos en un solo ejercicio. Diferente es la situación del mercado nacional dentro de la propia red de Aena.

En ella el gestor apuesta por reforzar las rutas ya existentes —Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife— además de recuperar las que hubo en el pasado. En ellas sobresalen Málaga y Valencia con 48.000 viajes anuales cada una al año, siendo entre el 15 y el 20% con una escala intermedia o a través de Oporto. También aparecen Sevilla (casi 40.000 desplazamientos), Alicante (32.260) o en menor medida Jerez (18.048) y Murcia (16.744), inéditos como vuelos regulares en las últimas décadas.

Clásicos a recuperar

Más singular es el caso de Palma de Mallorca, que como el Guadiana aparece y desaparece en la parrilla de salidas de Peinador con el paso de los meses. La ruta operada por Air Nostrum acumula 17.548 pasajeros este año, por lo que con los refuerzos de Navidad se quedará cerca de los 20.184 logrados como récord en 2006. Esta cifra supone una pequeña parte del mercado real, ya que el número de consultas por precios superan las 220.000 y los viajeros registrados a partir de los teléfonos móviles rondan los 65.000 cada año.

A su vez, otros 11.300 utilizan alguna escala intermedia para viajar de Mallorca a las Rías Baixas, por lo que debería haber una demanda sostenida para que la ruta se consolide de forma anual. En total son más de 2,2 millones de búsquedas de vuelos en Skyscanner repartidas de forma casi igual entre destinos extranjeros y domésticos. En estos últimos sobresale Bilbao, ruta desaparecida hace poco más de un año tras operarla Air Nostrum durante tres décadas «a mercado».

En total más de 208.000 consultas para una conexión que dejó en 2006 su récord en 30.000 viajeros, aunque en la actualidad los desplazamientos entre ambas urbes se reducen a la mitad. El citado documento apunta solamente a 14 rutas entre las que no se incluyen otros destinos operados en el pasado como Ibiza, Menorca, Fuerteventura, Dublín, Lisboa o Bolonia. En cualquier caso estas conexiones añadirían al menos medio millón de viajeros más que lo situarían más cerca de su capacidad límite (2 millones anuales) que de las cifras actuales, donde se encuentra estabilizado alrededor de los 1,1 millones.