Extremadura adelanta a Galicia en la nueva era de la Alta Velocidad

Durante lustros la situación del ferrocarril en Extremadura ha sido un símbolo -e incluso un «meme»- de una mala gestión y abandono: convoyes que se incendiaban, servicios que no llegaban y eternas promesas sobre la llegada de la Alta Velocidad que debía seguir hacia Lisboa. La situación probablemente les resulte familiar a muchos vigueses y gallegos, con la salvedad de que ahora la comunidad extremeña han logrado un hito que simboliza los nuevos tiempos en este medio.

En vísperas del inicio de la campaña para las elecciones del domingo 21 de diciembre el Ministerio de Transportes implementó una nueva mejora en el transporte ferroviario que permite optimizar el uso de los trenes. Así, los S-730 que conectan Cáceres con Talavera de la Reina y Madrid dos veces al día han empezado a cubrir servicios de Media Distancia en sus «horas muertas» antes de efectuar los Alvia hacia la meseta.

Desde Renfe califican de «salto histórico» esta mejora que sigue las ideas aplicadas ya en Castilla y León o Castilla-La Mancha: maximizar el material disponible y sus usos. Gracias a ello el viaje entre Cáceres y Badajoz queda en apenas 46 minutos -treinta menos que en la actualidad- un tiempo que sitúa al tren por delante de la carretera y «transforma la movilidad diaria en la región», tanto en ahorro de tiempo como de dinero.

Gracias a ello se podrá incrementar la oferta de servicios públicos -OSP, con precio fijado- que permiten la utilización de los abonos de Media Distancia lanzados este verano. Así, se espera que los nuevos horarios vayan captando nuevos viajeros durante las próximas semanas a través de trabajadores y estudiantes que podrán ir y volver en el día. Las salidas aprovechan los tiempos en los que los trenes estaban parados en la estación de Cáceres, de donde saldrán a lsa 6.20h de la mañana y a las 16.10h de la tarde. En sentido inverso saldrán de Badajoz a las 14.40 horas y las 21.40 de la noche, cubriendo así las franjas donde no había servicios hasta ahora. A ello se sumarán plazas sinergiadas en los Alvia hacia Madrid, añadiendo un total de 5.500 plazas semanales bonificadas.

Galicia, entre los próximos objetivos

Fuentes de la compañía han asegurado que esta iniciativa se extenderá a otros corredores en los próximos meses, siendo el Eje Atlántico uno de los que han tenido más voces reclamando mejoras. La última vez fue este mes de noviembre cuando la sección ferroviaria de CGT-Galiza reclamó emplear los Avril para sustituir a las dobles composiciones de S-121 entre Vigo y A Coruña. De esta manera se aumentarían las plazas de una línea con un 158% de ocupación y se optimizaría la rotación del material. Actualmente los convoyes fabricados por Talgo llegan a pasar entre 10 y 11 horas en la estación de Urzáiz antes de emprender su regreso a Madrid-Chamartín.

Viajeros por cada 100 plazas ofertadas en los principales corredores de Media Distancia de España / Hugo Barreiro

La idea fue respondida por el presidente de la compañía pública, Álvaro F. Heredia, quien anunció que habían solicitado al Ministerio de Transportes aumentar las frecuencias y plazas del Eje Atlántico en el contrato entre ambos entes. En un escrito al que tuvo acceso FARO reconoce que los trenes S-106 tienen «una operativa muy ajustada», y el objetivo es usarlos solo en corredores donde requieran una rodadura desplazable como el paso de Galicia a Madrid. «Aun así, estamos analizando su posible aprovechamiento en Galicia, siempre que se garantice la viabilidad técnica y operativa» explica.