La revista Dostres presenta su segundo número, que estará limitado a una tirada de 230 ejemplares
El segundo número de la revista Dostres fue presentado ayer en el espacio creativo El Principal, ubicado en Velázquez Moreno.En esta edición, que estará limitada a 230 ejemplares, se presentan proyectos fotográficos, ilustraciones, entrevistas y textos que examinan cómo los procesos creativos se desplazan, evolucionan y dialogan entre sí. Para hacerse con uno de esos ejemplares es necesario comprarlo a través de la página web de Dostres, y los pedidos se empezarán a repartir desde esta misma semana.
- Al menos cinco personas estafadas en el área de Vigo por una oferta de empleo publicada en Milanuncios
- Cambio de rumbo para las cabañas turísticas de Bueu, que salen a la venta
- Revés para un desarrollo urbanístico clave en Vigo, al exigir la Xunta un examen ambiental más riguroso
- Hacienda tumba en masa las reclamaciones de marineros por la exención de IRPF
- Davila 10/12/2025
- Davila 12/12/2025
- Un muerto y tres heridos en una colisión frontal en Redondela
- La nueva empresa estatal de vivienda elige Vigo para estrenarse: 67 pisos saldrán al mercado de manera inmediata a precio «asequible»