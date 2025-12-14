La revista Dostres presenta su segundo número, que estará limitado a una tirada de 230 ejemplares

El segundo número de la revista Dostres fue presentado ayer en el espacio creativo El Principal, ubicado en Velázquez Moreno.En esta edición, que estará limitada a 230 ejemplares, se presentan proyectos fotográficos, ilustraciones, entrevistas y textos que examinan cómo los procesos creativos se desplazan, evolucionan y dialogan entre sí. Para hacerse con uno de esos ejemplares es necesario comprarlo a través de la página web de Dostres, y los pedidos se empezarán a repartir desde esta misma semana.