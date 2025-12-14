Los menores entre 6 y 13 años ya pueden viajar solos en el AVE a Galicia

Las dos primeras ciudades de Galicia tendrán una pequeña mejora desde esta semana en sus servicios de Larga Distancia. Renfe incorpora desde este lunes la opción de viaje para menores sin acompañante en las estaciones de Vigo-Urzáiz y A Coruña. Esto permitirá que los más pequeños puedan viajar a y desde ambos destinos sin la compañía directa de un adulto ya que lo harán con el personal de a bordo del tren. El servicio está destinado a niños entre los 6 y 13 años (ambos inclusive) para los viajes del AVE entre ambas ciudades y Madrid.

Para poder adquirirlo, eso sí, será necesario comprar un billete con las opciones «Elige Confort» o «Premium» con al menos 48 horas de antelación. Según destacan desde la operadora «refuerza el compromiso de la compañía con una movilidad segura y accesible». Se puede solicitar al adquirir el billete en las taquillas de las estaciones, venta telefónica y agencias de viajes presenciales. Renfe recomienda consultar detenidamente y con antelación las condiciones que se aplican a este servicio, disponibles en el apartado 'Menores que viajan solos' de la página web renfe.com.