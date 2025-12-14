El PP critica la «incapacidad» del Concello para cubrir las 400 vacantes de funcionarios

El PP de Vigo critica la «incapacidad» del gobierno de Abel Caballero para resolver el grave problema de la falta de funcionarios, con alrededor de 400 vacantes en todos los departamentos. Entre ellos, el de la Policía Local, donde los efectivos existentes, denuncian los populares, tendrán que realizar jornadas laborales extra para atender a las necesidades del cuerpo en época navideña.

El portavoz del PP, Miguel Martín, hizo referencia a la aprobación el pasado viernes de la prórroga del acuerdo firmado en 2017, hace ocho años, para compensar la carencia de efectivos en la Policía Local, «un problema ya endémico del que no se libra ninguno de los departamentos municipales, pero que resulta más evidente en el caso de los servicios de emergencias».