El PP critica la «incapacidad» del Concello para cubrir las 400 vacantes de funcionarios
El PP de Vigo critica la «incapacidad» del gobierno de Abel Caballero para resolver el grave problema de la falta de funcionarios, con alrededor de 400 vacantes en todos los departamentos. Entre ellos, el de la Policía Local, donde los efectivos existentes, denuncian los populares, tendrán que realizar jornadas laborales extra para atender a las necesidades del cuerpo en época navideña.
El portavoz del PP, Miguel Martín, hizo referencia a la aprobación el pasado viernes de la prórroga del acuerdo firmado en 2017, hace ocho años, para compensar la carencia de efectivos en la Policía Local, «un problema ya endémico del que no se libra ninguno de los departamentos municipales, pero que resulta más evidente en el caso de los servicios de emergencias».
- Al menos cinco personas estafadas en el área de Vigo por una oferta de empleo publicada en Milanuncios
- Cambio de rumbo para las cabañas turísticas de Bueu, que salen a la venta
- Revés para un desarrollo urbanístico clave en Vigo, al exigir la Xunta un examen ambiental más riguroso
- Hacienda tumba en masa las reclamaciones de marineros por la exención de IRPF
- Davila 10/12/2025
- Davila 12/12/2025
- Un muerto y tres heridos en una colisión frontal en Redondela
- La nueva empresa estatal de vivienda elige Vigo para estrenarse: 67 pisos saldrán al mercado de manera inmediata a precio «asequible»