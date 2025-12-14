Un grupo de turistas se monta un picnic bajo las luces de la Navidad de Vigo

Las luces de Vigo 2025 dejan como cada año incontables postales navideñas, con miles de visitantes buscando el mejor encuadre para sus selfis en el gran árbol de la Porta do Sol, la noria de la Alameda o cualquier otro rincón del centro.

Pero todas las temporadas surgen imágenes menos habituales: las que captan terceras personas cuando alguien «se pasa de la raya». Y este sábado se produjo una de esas escenas. La asociación de vecinos Zona Centro de Vigo compartió en su perfil de Instagram una fotografía de unos ocho visitantes levantando un improvisado campamento a la altura del número 62 de la calle Areal, a apenas dos minutos a pie del Cíes Market.

Mesita, bancos, mantel y tuppers: «Turismo de calidad»

La imagen muestra una escena de picnic como si estuviesen en la playa o en el monte: una mesita plegable, bancos y sillas, un mantel, comida y bebida traídas desde casa en tuppers y termos. Una práctica que evidencia falta de civismo y alimenta el debate sobre un tipo de turismo low-cost que no repercute en hoteles ni en la hostelería del entorno. «Turismo de calidad», denuncia tirando de retranca la asociación.

Lo llamativo de estos visitantes es que no mostraron reparo alguno en montar la merendola a la vista de vecinos y otros turistas. Con haber cruzado la calle podrían haberlo hecho de forma más discreta, ya que al otro lado hay arbustos, arbolado y un parque.

El episodio se produjo, además, durante un fin de semana de absoluto lleno en Vigo. El buen tiempo contribuyó a ello. Los hoteles registraron una ocupación superior al 95%.