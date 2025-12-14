La Xunta dedicará 120.000 euros anuales el módulo de atletismo del Ifevi

El atletismo vigués afronta su tercer invierno con un techo sobre el que seguir creciendo y el «paraguas» de la Xunta de Galicia para garantizarlo. El Consello de Goberno de este lunes 15 de diciembre autorizará el nuevo convenio para el módulo del recinto ferial de Vigo, garantizando así el mantenimiento, limpieza, uso, conservación y funcionamiento de la instalación por 120.000 euros durante el próximo año.

El acuerdo de colaboración entre la Secretaría Xeral para o Deporte y la Fundación Instituto Ferial de Vigo (IFEVI) garantizará la coordinación entre las actividades deportivas y feriales en esta pista ubicada en el pabellón número 5 de Cotogrande. La cifra, si bien inferior a los 200.000 euros anuales de los anteriores ejercicios, resultará suficiente para garantizar los entrenamientos durante los próximos meses.

El módulo de atletismo del Ifevi es el primero de este tipo homologado en Vigo y toda la provincia de Pontevedra. Inaugurado en febrero de 2023 conllevó una inversión de casi 400.000 euros en la obra a los que hubo que sumar otros 300.000 en equipamiento. Desde entonces ha acogido numerosos controles de marcas para escolares y federados, así como entrenamientos en condiciones más cómodas que las vetustas pistas de Balaídos que siguen aguardando por su reforma.

Subvenciones a federaciones

La reunión semanal de este lunes del ejecutivo autonómico también dará luz verde a los convenios de colaboración con las 57 federaciones deportivas de Galicia, recibiendo alrededor de 5,3 millones de euros de forma directa. Estas ayudas permiten realizar las tareas asignadas conforme a la Ley del Deporte, aunque con otras vías de financiamiento la aportación de las arcas públicas asciende a 7 millones de euros.

Las entidades que recibirán más fondos son las federaciones de piragüismo (484.352 euros), vela (347.961 euros), atletismo (335.501 euros), baloncesto (332.324 euros) y fútbol (319.449 euros). La federación de pádel, cuyo presidente fue inhabilitado esta semana por usar fondos de la entidad para un préstamo personal, recibirá 42.535 euros. Es la 34º federación en importe.