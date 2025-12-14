Beiramar, Navia y Samil contarán con áreas de calistenia
Abel Caballero anunció ayer la instalación de tres nuevas áreas de calistenia en diferentes puntos de la ciudad, con una inversión cercana a los 70.000 euros. Estas nuevas instalaciones, que se suman a las ya existentes en el municipio, estarán ubicadas en los parques de Teixugueiras, Samil y Jacinto Benavente, y cuentan con equipos combinados de ejercicio, barras paralelas, bancos de flexiones y barras bajas. Estas tres nuevas áreas de calistenia se añaden a las cuatro ya operativas en los parques de Pizarro, Emilia Pardo Bazán, Vialia y Castellos, consolidando a Vigo como una ciudad puntera en cuanto a instalaciones deportivas al aire libre.
Además, el alcalde adelantó que el Ayuntamiento invertirá más de un millón y medio de euros en la renovación de 65 parques y macroparques infantiles de la ciudad.
